Olga Menzelová: Plastický chirurg je jako zubař, neměla jsem na sebe čas!

Olga Menzelová poslední tři roky věnovala veškerý volný čas především péči o svého manžela Jiřího Menzela. Po smrti režiséra se vdova rozhodla, že navštíví plastického chirurga, a dožene svůj údajně zanedbaný vzhled. Prý jí to doporučil psychiatr!

Olga Menzelová se několik let starala o svého těžce nemocného manžela Jiřího Menzela. Psychicky i fyzicky to bylo pro trojnásobnou maminku velice náročné, ničeho ale nelituje.

"Poslední tři roky jsem neměla čas na nic a na sebe už vůbec ne. Kdybych to mohla celé zopakovat, tak to udělám znova, protože to byla výjimečná zkušenost a přes všechno to těžké a složité jsem ráda, že to tak bylo a všichni jsme to v tom týmu zvládli. Ale je jasné, že Jirka měl prioritu," přiznala vdova webu Super.cz.

Jelikož neměla Menzelová na starost o svůj vzhled při péči o tři děti a manžela ani pomyšlení, rozhodla se ztracené roky dohnat a navštívila plastického chirurga.

Olze Menzelové doporučil psychiatr, aby o sebe pečovala

"Je pravda, že se mě jednou psychiatr Radkin Honzák, u kterého jsem se byla poradit právě kvůli Jirkovi a mozku, zeptal, co dělám sama pro sebe. Byla jsme tím zaskočená a on mi řekl, že je strašně důležité, abyste, když se staráte o někoho nemocného, myslel i sám na sebe. Doporučil mi, abych si vedla deník a zapisovala si, že každý den tři věci pro sebe udělám. Deník si nevedu, ale myslím na to, a ty tři věci, i když jsou to třeba jen maličkosti, se dělat snažím," prozradila Olga Menzelová.

Menzelová v lednu oslavila 43. narozeniny a sama si uvědomuje, že je potřeba v tomto věku začít o sebe zvýšeně pečovat.

"Slyšela jsem, že navštěvovat plastického chirurga je něco jako chodit k zubaři. Neznamená to ale, že do sebe nechám hned řezat. Jde spíš o soustavnou péči, zvlášť proto, že moje pokožka je problematická, jsem ekzematik. Je jasné, že stárnutí nezpomalíme, ani já ho v zásadě nechci zpomalit a nemám chuť vypadat jako nafouknutý míč," říká Menzelová, která bere omlazování velmi opatrně, v Americe totiž viděla několik odstrašujících případů.

Vdova o sebe chce pečovat, umělému vzhledu se však brání

Olga Menzelová rozhodně nemá v plánu to s omlazujícími procedurami přehánět.

"Myslím, že každá žena se cítí dobře, když v rámci možností dobře vypadá. To ale neznamená, že nechci mít žádné vrásky. Měla jsem mockrát příležitost být s Jirkou na večeři se slavnými hollywoodskými celebritami a tam člověk může velmi dobře vidět, jak nechce dopadnout. Nerada bych se takhle změnila," říká přesvědčeně.

Trojnásobná maminka proto zatím podstupuje pouze neinvazivní zákroky a pod skalpel se prý nechystá…