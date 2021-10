Olga Menzelová letěla s urnou na Mallorcu, manžela ale pohřbí na Vyšehradě

Zdroj: Profimedia

I když má Olga Menzelová vedle sebe milujícího partnera, archeologa Miroslava Bártu, pořád se vyrovnává s odchodem manžela Jiřího Menzela. Ten zemřel před rokem a přál si, aby byl pohřbený na Mallorce. K tomu ale nakonec shodou okolností vůbec nedošlo.

"Přiznám se, že se stále vzpamatovávám z Jirkova odchodu. Sžívám se s tím hůř, než jsem si kdy uměla představit. Je to těžké a myslím, že mi bude trvat ještě dlouho, než to nějak překonám a než si zvyknu na to, že tu není," svěřila se producentka Olga Menzelová v rozhovoru pro pořad Showtime.

Dcery berou Jirkovu smrt lépe

Děti prý odchod Menzela snášejí paradoxně o něco lépe. "Evička to logicky nese nejhůř. Také se jí stýská. Anča je z nás taková nejrozumnější. Nedávno jsem doma kňourala s tím, že se mi stýská po Jiříkovi. A ona mi na to řekla: ‚Kdybys pořád nechlastala to víno, věděla bys, že je tady s námi furt‘," popsala Olga vtipnou historku a dodala, že víno už vlastně ani nepije, protože jí přestalo chutnat.

Vdova po slavném režisérovi připustila, že roční výročí jeho smrti ji velmi zasáhlo. "Byla jsem příšerně sentimentální. Více než bych si myslela. Pořád počítám, jak dlouho už jsme se neviděli. Vánoce budou opravdu náročné. Naštěstí jsou tu děti. Drží mě nad vodou," uvedla Menzelová, kterou podporuje také její partner, egyptolog Miroslav Bárta. S ním má Olga syna Alberta, kterého tajně porodila na Mallorce.

Na Mallorce se stala zvláštní věc

Právě ve Španělsku chtěl být Menzel původně pohřbený. "Jirka si přál být na Mallorce. Miloval to tam a jezdil tam s námi roky. I s urnou jsme tam tedy odletěli. Stala se nám ale taková zvláštní věc. Domeček, kde jsme vždy bydleli není náš, ale celá léta ho pronajímali jen nám," popsala Menzelová prekérní situaci.

"Teď se logicky rozhodli, což naprosto chápu, že ho budou pronajímat i jiným lidem. Přišlo mi hrozné, že tam bude Jirka a najednou i úplně cizí lidé a já tam třeba nebudu moct přijet. A tak jsme si ho zase odvezli zpátky. Takže jsme cestovali s urnou sem a tam," doplnila maminka tří dětí. Ostatky Jiřího Menzela proto budou uloženy na Vyšehradě. Pomník navrhl architekt a herec David Vávra z bračského mramoru a skla.

Oscarový režisér Jiří Menzel zemřel v září 2020.