Zbyly jí oči pro pláč: Olga Menzelová nemůže přijít na jméno vandalům

Olga Menzelová zůstala jako opařená. Dvojice nezletilých vandalů rozkopala více než polovinu výstavy, na které se vdova podílela. Incident se navíc odehrál v rodném městě Menzelové.

Olga Menzelová je maminkou tří dětí, i přesto se ale stíhá věnovat své práci. Vdova po slavném režisérovi pracuje na svých projektech a jedním z nich je výstava Voda a civilizace.

Venkovní expozice panelů obsahující fotografie a texty už objela celkem čtrnáct měst po České republice. V Písku se ale dva mladíci rozhodli ji zničit.

Menzelová byla chováním vandalů velice znechucená a okomentovala incident na svém Instagramu.

Nejsem hrdá na to, že jsem z Písku

"Ahoj vám všem. Tak jsem vám chtěla poslat nějakou legraci, ale místo toho posílám něco, co mě strašně mrzí. Jsou okamžiky, kdy nejsem hrdá na to, že jsem z Písku. V pořadí už 14. výstava Voda a civilizace po českých městech. Jen v Písku kompletně zničená expozice, která je přístupná 24/7, bez vstupného a slouží všem," popsala Olga Menzelová, co se odehrálo v jejím rodném městě.

Poničení výstavy mají na starost dva mladíci, kteří si nejspíš krátili dlouhé chvíle. "Dva nezletilí vandalové … Dopadeni městskou policií v Písku. Dle záznamů z kamer. Právě pro mladé lidi, studenty jsme výstavu především připravovali. Aby věděli, aby nedopustili ničení nejen pitných zdrojů, ale planety jako takové. Ale jak říkal Sir Nicolas Winton, vše je o jednotlivci… A lidská blbost je těžký soupeř," dodala vdova, která je chováním vandalů z pochopitelných důvodů velice zklamaná.

Více než polovina expozice je nenávratně zničená.

Mladíky dopadla záhy policie

Jihočeská policie případ nezletilých vandalů zveřejnila v sobotu na svém Twitteru. Mladíci poničili celkem polovinu unikátních panelů, které zde byly vystaveny.

"Snad protest proti vzdělání? Smích je už přešel!" stojí v příspěvku policie.

Olga Menzelová si ale incidentem prý nenechala dlouho kazit náladu. "Moc dlouho jsem si náladu vandaly z Písku kazit nenechala. Nestojí za to škodit vlastnímu zdraví kvůli blbcům. Ti tady bohužel vždy budou, ale stále věřím, že těch slušnějších bude víc," ozvala se den poté fanouškům na Instagramu. Jaká byla motivace pachatelů a jak vysoký dostanou trest, zatím není jasné.