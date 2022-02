Olga Menzelová vzpomíná na manžela: Díky mně rozplakal Jiřinu Jiráskovou

Zdroj: Profimedia

O manželce oscarového režiséra, Olze Menzelové, toho bylo řečeno už mnoho, a i když nemusíme úplně chápat její styl života, ani vztahy s muži, jedno je víc než jasné. O starého nemohoucího muže se starala s láskou do konce jeho dní.

Ještě když byl režisér Jiří Menzel naživu, o čtyřicet let mladší manželka Olga s ním už nežila. Vždy se o něj ale starala a pečovala. Bohužel to poslední roky nebylo snadné, Menzel byl upoután na lůžku a nakonec zemřel na covidový zápal plic.

Režisér Jiří Menzel zemřel předloni a i dva roky poté je pro jeho bývalou manželku těžké na něj vzpomínat. I když už dávno žije s egyptologem Miroslavem Bártou, na svou velkou lásku nezapomněla.

Strávila s ním také úctyhodných dvacet let. Svatbu měli v Thajsku, ale vlastně úplnou náhodou. Když byli na návštěvě v rezidenci českého velvyslance v Thajsku, zmínili se o tom, že by se rádi vzali. Byly to však jen plané řeči. Jenže velvyslanec nelenil a svatbu jim uspořádal.

„Jeho maminka dokonce napekla koláčky, nemohli jsme říct ne,“ prozradila se smíchem pro Blesk Olga.

Olga stála po režisérově boku jako právoplatný partner

Ta byla vždy Jirkovi právoplatnou partnerkou a ne ošetřovatelkou, jak si mnozí mysleli. Menzel po jejím boku doslova omládl a snažil se čtyřicetiletý věkový rozdíl smazat. Začal se například učit na kolečkových bruslích. Učila ho na Letné a nutno podotknout, že to režisérovi opravdu šlo. Hned druhý den si tedy vyrazil koupit brusle vlastní. Bohužel však po cestě do obchodu upadl a zlomil si nohu. Nejen, že měsíc ležel v nemocnici, ale i poté byl odkázán na pomoc druhých.

„Tenkrát Jirka rozplakal Jiřinu Jiráskovou. Ptala se ho: co ta tvoje mladá, asi už tě opustila, viď, po tý lapálii? A Jirka říkal: ne, ona se o mě celou dobu starala, a ji to rozbrečelo,“ zavzpomínala Menzelová.

Jiří měl rád svůj život pod kontrolou, měl vše dokonale naplánované. Nechtěl pohřeb a k odpočinku chtěl být umístěn na konkrétním místě na Mallorce, kam rád jezdil. Veřejnost však místo nezná, tak to režisér chtěl. V Praze chce nechat vdova udělat pomník, aby měli jeho přátelé a fanoušci kde zapálit svíčku.

K uctění Menzelovy památky plánuje v Čechách pomník

„Není to úplně jednoduché, takže o tom pořád jednáme. Ale do konce roku doufám, že by to mělo být. Nebylo by asi úplně fér, aby to bylo jen na Mallorce. Spoustu přátel kvůli covidu nemohlo přiletět se s ním rozloučit a teď bych ani nevěděla, kam je vzít,“ řekla v pořadu Face to Face.

Jiří Menzel odešel ve věku 82 let. Zotavoval se z těžké meningitidy, do níž dostal koronavirus. Nakonec odešel na covidový zápal plic. Měl kašel, vysoké horečky a bolesti. Tento nápor jeho oslabené tělo neuneslo.