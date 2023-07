Děti Menzlové: Žijí se všemi tatínky pohromadě. Má to na ně dle psychologa vliv?

31 31

Olga Menzelová Miroslav Bárta, Jaroslav Brabec

Zdroj: Instagram

Sdílej článek:

Olgu Menzelovou nikdy moc netížilo to, co si o ní lidé myslí a nyní to ukazuje víc než dřív. Nejdřív přiznala ročního syna Alberta, kterého počala ještě za života Jiřího Menzela s egyptologem Miroslavem Bártou. No a když do toho přidáme Jaroslava Brabce, se kterým má nejstarší dceru, zvláštní rodinka je na světě. Navíc všichni žijí pohromadě.

Když Olga Menzelová začala žít s režisérem Jiřím Menzelem, nikdo nedával vztahu mezi starším mužem a sexy blondýnou velkou šanci. Pár ale překvapil a zůstal spolu až do Menzelovy smrti v září loňského roku. Měli však mezi sebou zvláštní volnomyšlenkářkou dohodu, díky níž si Olga Menzelová udělala dceru s režisérem Jaroslavem Brabcem a syna s egyptologem Miroslavem Bártou. Jiřímu to ale nevadilo a vlastně všichni tak nějak společně fungovali jako velká spokojená rodina. Velká spokojená rodinka „U Jaroslava to nějakou dobu trvalo, aby ty vztahy byly jaksi idylické. Jakýkoliv vztah je práce na obou stranách, a to byl i tento případ. S Mirkem mě seznámil právě Jiří,” prozradila Blesku Menzelová. Stejně je to i po režisérově smrti, kdy idylku potvrdili společnou fotografií, na které tatínek Brabec a tatínek Bárta montují dětskou sedačku jako vtipný televizní tandem Pat a Mat. Olgy domácnost prostě všechny fascinuje a zajímá je, jak vlastně fungují. „Byli jsme divní tím, že jsme zájmy dětí povýšili nad zájmy dospělých. Jirka miloval stejně tak Aničku jako Evičku a stejně miluje i Jarda, Aniččin táta, obě holky bez rozdílu. Evička nikdy necítila, že by je nějak odděloval,“ svěřila se už před časem časopisu Moje psychologie, kde také přiznala, že je pro ni důležité, že její děti vyrůstají v harmonické rodině, ať už je jakokoliv netypická. Názor psychologa Jak je ale pro děti taková výchova správná a vhodná? Zeptali jsme se na názor klinické psycholožky Romany Kůčové. "Když se otcové starají a mají o děti zájem, tak to nemusí být hned problém. Pokud má žena děti a každé má jiného otce, tak hraje důležitou roli pocit bezpečí a jistoty. Dítě potřebuje jistotu, že ho mají rodiče rádi a jestli všichni partneři fungují tak, jak by měli, pak je to v pořádku." Olga tedy nemusí mít strach, i z odborného hlediska je o její děti dobře postaráno, dokud bude prazvláštní rodinka jedné ženy, dvou mužů a tří dětí žít v harmonii. Na poslední záběry Jiřího Menzela se podívejte ve videu! Zdroj: Youtube Nesmí vám uniknout 12 12 Olga Menzelová ukázala svou netradiční rodinku: Brabec a Bárta jako Pat a Mat! Olga Menzelová boří všechny představy o klasické rodině. Trojnásobná maminka má každé ze svých potomků s jiným tatínkem a na Instagramu se… Nesmí vám uniknout 31 31 Zoufalá Menzelová si neví rady: Co je pro ni v pandemii nejtěžší? Pandemie koronaviru na každého působí jinak. Někdo ji snáší lépe, někdo hůře. Štěstím do stropu ale rozhodně nikdo neskáče. Ani Olga Menzelová.…