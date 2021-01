Vdova Menzlová dostala tantiémy za Donšajny: Z částky vás bude přecházet zrak

O vztahu slavného režiséra Jiřího Menzela a jeho krásné manželky Olgy se toho napsalo už spousta, málokdo ale ví, kolik peněz vdova dostala za film Donšajni. Přišla k dalšímu bohatství?

Nejednou musela Olga Menzelová poslouchat, že je zlatokopka, která byla se svým o čtyřicet let starším manželem jen pro peníze. Pravda je ale taková, že ať je Olga jakákoliv a věrnost k jejím přednostem nepatří, o režiséra se starala přímo ukázkově.

A že to v posledních letech, kdy byl upoután jen na lůžko, nebylo snadné, si asi umíte představit. Nakonec ho nemohla při odchodu ani políbit, protože Jiří Menzel, stejně jako mnoho dalších lidí v současných měsících, zemřel na koronavirus.

Tantiémy za film Donšajni

Jiří Menzel roku 2013 natočil film Donšajni, za který dostala před pár dny Olga tantiémy. Mohlo by se zdát, že si přišla na pěkný peníz. Jaká je ale pravda?

„Moji drazí, jen kdybyste to nevěděli, jsem zlatokopka! Tohle mi dnes přišlo, takže až to půjde, roztočíme to!“ začala Olga a podělila se o znění dopisu: „Praha, 19. 1. 2021. Vážená paní Menzelová, tantiémy filmu Donšajni dle smlouvy za režii a scénář Vašeho manžela jsou vyčísleny a náleží mu odměna za rok 2020 ve výši 205 Kč. S pozdravem XY, vedoucí oddělení production controllingu,“ napsala si na Instagram Menzelová.

Samozřejmě vdova nežije jen z tohoto příspěvku, vždyť její manžel natočil tolik legendárních a světově úspěšných filmů, ze kterých bude jistě peněz více. Za zmínku stojí Na samotě u lesa, Postřižiny, Slavnosti sněženek, Rozmarné léto, Ostře sledované vlaky nebo třeba Vesničko má středisková.

Každé dítě má jiného tatínka

Olga také šéfuje agentuře, která u nás i za hranicemi pořádá výstavy. Nyní se jí sice v tomto oboru příliš nedaří, koronavirus kultuře zrovna nepřeje, ale ani tak si Menzelová nestěžuje. Kdyby bylo zle, jistě by jí pomohl některý z tatínků jejích dětí.

Možná právě ten poslední, se kterým má syna Alberta, kterého ukázale necelé dva měsíce po Menzelově smrti. Je jím egyptolog Miroslav Bárta. Poté ještě porodila dceru Aničku Jaroslavovi Brabcovi a otcem druhé dcery Evy Marie je prý právě režisér Menzel.

Ten byl s Olgou domluven na tom, že si budou žít každý svůj život, ale budou jeden druhému na blízku. Proto mu nevadilo, když měla další děti s jinými muži. Menzlová je prostě včelí královnou, pro kterou by padl nejeden trubec. Není moc žen, které by to s muži uměly tak, jako právě Olga…