Olga Šípková je babičkou: Skončila s antidepresivy a věnuje se vnoučkovi

Zdroj: ČTK/Profimedia

Oblíbená a uznávaná bývalá mistryně světa ve sportovním aerobiku před časem změnila profesi a stala se mentální koučkou. Sama si totiž prošla psychickými problémy, ze kterých jí pomohla antidepresiva a narození vnoučete.

Sportovní hvězda devadesátých let Olga Šípková sice už závodně aerobik nedělá, ale samozřejmě to neznamená, že by se sportu nevěnovala vůbec. Navíc se jí před časem narodilo vnoučátko, které si do sytosti užívá.

Už jako malá holka se Olga věnovala gymnastice, ale nakonec ji pohltil svět aerobiku, ve kterém se stala hvězdou. Roku 1997 se stala mistryní světa a začala se objevovat v televizi, novinách i časopisech ve společnosti českých celebrit.

Moderovala pořad Sama doma, ale objevila se i jako soutěžící ve StarDance, kde tančila po boku Marka Dědíka. Věnovala se však i podnikání a vlastnila síť fitness center se svým jménem. Ani v soukromém životě neměla Šípková problémy. Vzala si milovaného muže, se kterým zplodila dvě zdravé děti. Prostě na první pohled idylka.

Cvičitelka nezvládala skloubit podnikání s péčí o rodinu

Nebyla to ale tak docela pravda. Olga se snažila skloubit náročnou práci s péčí o rodinu, na což bohužel nestačila. Vše skončilo jejím definitivním vyčerpáním a Šípkové nezbylo nic jiného, než požádat o odbornou pomoc. Sportovkyně tak skončila na silných antidepresivech.

Naštěstí se ale sebrala a pochopila, co je správně a co od života chce. Skončila tedy s podnikáním a k velkému překvapení okolí se dokonce po třiceti letech manželství rozvedla. Také na sebe přestala být tak přísná a začala poslouchat své tělo a potřeby.

Pomáhá lidem zvládat nejrůznější životní situace bez medikace

Zřídila si projekt Dovychovat, kde působí jako koučka a pomáhá lidem zvládat těžké životní situace.

"Většina z nich jsou ženy, které chtějí vše zvládnout a být perfektní. Máme ale i mnoho mužů, kteří by se rádi naučili lépe komunikovat jak se ženami, tak se svými dětmi," prozradila pro ŽivotvČesku.

Nezanevřela samozřejmě ani na pohyb, čas od času tak zorganizuje pro své klientky sportovní víkend či online kurzy aerobiku. Navíc se v roce 2021 narodil jejímu synovi Michalovi chlapeček Samuel, tudíž se stala babičkou. Vzhledem k tomu, že přírůstek do rodiny nastal v době covidu, měla na něj tak dost času a mohla si roli babičky náležitě užívat. Dnes už je sice svět opět v pořádku, Šípková ale i tak zvolnila a už si uvědomuje, že si musí dopřát čas i sama pro sebe.