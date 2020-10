Režisérka filmu o Gottovi: Ivana je pro mě symbol opravdové lásky

Gottová se o Karla starala do poslední chvíle a nikdy nepolevila. „Je to pro mě symbol opravdové lásky. Jakým způsobem se zachovala v posledních měsících Karlova života. Nikdo z nás si nedokáže představit, co podstupovala. Já jsem ráda, že jsem to v tom filmu natočila a moc bych si přála, aby se to jednou provždy uzavřelo. To, jak ji lidé kritizují,“ pokračuje.

Gottův zdravotní stav nebyl náročný jen pro jeho rodinu, ale i pro samotnou režisérku, která se musela vypořádat s velmi emotivními scénami. Jednu, kterou točila až po Karlově skonu, nikdy nevymaže z paměti.