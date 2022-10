Největší trápení Olivie Newton John: Kromě rakoviny čelila i nezvladatelné dceři

Zdroj: Profimedia

Nejenže krásná herečka Olivia Newton John neměla na růžích ustláno a neustálé ataky rakoviny ji trápily celý život, ale ani její dcera jí radost nedělala. Jediné a vymodlené dítě bylo nezvladatelné a propadlo několika závislostem a mamince léčbu rozhodně neulehčovalo. Přesto měly jako matka s dcerou silný vztah a herečka dceru Chloe vždy ochraňovala.

Krásná Sandy z Pomády v podání Olivie Newton John byla hvězdou první kategorie. Když letos v srpnu zemřela na rakovinu prsu, která se jí vrátila několikrát, truchlil celý svět včetně kolegy Johna Travolty.

Olivie byla velká bojovnice, která v životě nic nevzdávala. Dlouhá léta tak věřila, že svůj boj s rakovinou prsu vyhraje. Bohužel si jí však zákeřná nemoc několikrát vrátila a v posledním boji už byla herečka tak unavená, že se prý na smrt vysloveně těšila.

„Všichni víme, že zemřeme. Celý život to popíráme. Těžko se to vyjadřuje slovy. Je to skoro, jako bychom byli součástí jednoho systému… Myslím, že venku je něco velkého, čehož jsme součástí. Tak nějak se na to těším, až to nastane,“ řekla před dvěma lety deníku The Guardian.

S rakovinou herečka bojovala několikrát

Poprvé jí diagnostikovali rakovinu už v roce 1992, podruhé pak v roce 2013 a potřetí v roce 2017.

„Víte, rakovina je součástí mého života tak dlouho, že když se mi vrátila, říkala jsem si, že ji zase překonám. Každopádně měla jsem a mám úžasný život. Opravdu si nestěžuji, každý si něčím projde. Tohle byla moje výzva,“ prozradila smířeně. Přitom by si stěžovat klidně mohla, trpěla totiž obrovskými bolestmi kvůli metastázám, které jí přerůstaly do páteře, ramen a kostí.

Velkou oporou pro ni byl její manžel, který stál po jejím boku do posledních dní a v jehož náručí nakonec i zemřela. Kdo jí ale léčbu neulehčoval, byla její dcera Chloe, se kterou si v životě zažila peklo. Už v mládí se její jediný potomek potýkal s anorexií, pak Chloe začala brát drogy a ve finále ve velkém popíjet alkohol. Říkalo se o ní, že jí nedělalo problém pít vodku přímo z lahve.

Dcera Chloe jí přidělala mnoho vrásek

Už v 18 letech byla na odvykačce, která sice pomohla a Chloe s alkoholem přestala, ale nahradila jednu závislost jinou. Začala být závislá na plastických operacích. Prý za ně utratila více než deset miliónů korun. Proslýchá se, že si dokonce nechala odstranit žebro, aby byla štíhlejší. Chtěla vypadat jako panenka Barbie.

„Trpěla hrozným případem tělesné dysmorfické poruchy – bez ohledu na to, jak moc zhubla, cítila, že je to málo a musí hubnout dál,“ řekl její blízký pro magazín New Idea.

Naštěstí se postupem času Chloe probrala a s matkou si vytvořila velmi silné pouto. Říkala, že jí mnohokrát zachránila život.