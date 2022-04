Když jsem se cítil oslabený, pomohla mi: Brzobohatý řekl, kdo ho drží nad vodou

Zdroj: Profimedia

Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová už jsou oficiálně rozvedeni a každý se s rozpadem vztahu vyrovnává po svém. Zatímco modelka vyhledala pomoc odborníka, hudebník se ponořil do své práce a říká, že muzika je pro něj nejlepším terapeutem.

Ondřej Brzobohatý o svých pocitech od rozchodu příliš nemluví. Naopak Táňa Kuchařová je mnohem sdílnější a s exmanželem si vůbec nebere servítky.

Bývalá Miss World neskrývá zklamání z konce vztahu a netají se tím, že dokonce vyhledala odbornou pomoc, aby se s událostí vyrovnala.

Brzobohatý nejspíš tolik netruchlí, jelikož přešel rovnou do náruče nové ženy, tanečnice Zuzany Pilné. I tak ale prý zažil krušné chvilky, ve kterých mu nejvíce pomohla hudba.

Hudba má léčivou moc

"Hudba je geniální terapeut, já jsem naprosto přesvědčen, že hudba má léčivou moc," svěřil se Ondřej Brzobohatý v pořadu Radiocafé na Českém rozhlase s Terezou Kostkovou.

"Musím říct, že mě často hudba dostala z různých životních situací, ve kterých jsem a byl jsem… A když jsem se cítil hodně oslabený, tak mi hudba obrovsky pomohla," dodal hudebník, který se proto naplno ponořil do psaní muzikálu a filmové hudby.

Hořký konec

Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová svým rychlým rozvodem všechny překvapili. Nejen, že působili jako ideální páreček, minulý rok dokonce obnovovali své manželské sliby, tudíž nikoho ani nenapadlo, že za pár měsíců přijde definitivní konec.

Zprvu to vypadalo, že rozchod proběhne v přátelském duchu a Táňa s Ondrou na sebe nebudou nic vyzrazovat do bulváru. To se ale změnilo ve chvilce, kdy hudebníka nafotili s jeho milenkou, tanečnicí Zuzanou Pilnou.

Kuchařová pak naznačila, že jí byl Brzobohatý nevěrný a nazvala ho patologickým lhářem.

Brzobohatý a Kuchařová ještě loni obnovovali svůj manželský slib