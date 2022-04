Jak Ondřej Brzobohatý podlehl Písařovicové: Málokdo ví, že je pojí hudba

Zdroj: Profimedia

I když oba dva o případném vztahu zarytě mlčí, lásku Ondřeje Gregor Brzobohatého a moderátorky Daniely Písařovicové potvrdila i bývalá manželka hudebníka Taťána Kuchařová. Jak modelka uvedla v pořadu Showtime, doneslo se k ní, že by jejich vztah měl dokonce trvat kolem půl roku. Přestože ani jeden z dvojice spekulace nepotvrdil, mnozí jsou přesvědčeni o tom, že se nový pár v českém šoubyznysu skutečně zrodil. Čím Daniela Písařovicová mohla hudebníka zaujmout?

Manželství Taťány Kuchařové a Ondřeje Gregor Brzobohatého bylo před několika týdny rozvedeno a nejkrásnější žena světa pro rok 2006 se z rozpadu vztahu vztahu stále vzpamatovává. Na randění v současné době nemá ani pomyšlení a učí se, jak být singl. Zato její bývalý manžel s navazováním nových známostí dle všeho neotálí.

Ještě v listopadu loňského roku bylo jeho jméno spojována s tanečnicí Zuzanou Pilnou, letos v březnu ovšem přišel televizní magazín Showtime s informací, podle které hudebník randí s moderátorkou Danielou Písařovicovou. Ondřej a Daniela odmítli spekulace jakkoliv komentovat a nový vztah nepotvrdili, ale ani nevyvrátili. Taťána Kuchařová však pro zmíněný magazín uvedla, že o jejich lásce ví. „Dozvěděla jsem se to nedávno. I to, že jejich vztah trvá už kolem půl roku a začal ještě za našeho manželství. Co k tomu říct…,” krčila rameny modelka.

Mají dost společného

Nabízí se otázka, čím si vlastně Daniela Písařovicová mohla získat Ondřejovu pozornost a co mohlo dvojici spojit. Odpověď je ale jednoduchá. Daniela Písařovicová je stálicí televizních obrazovek stejně jako Ondřej Brzobohatý. V minulosti pracovala řadu let coby moderátorka pro Českou televizi, poté nastoupila do internetové televize DVTV. Jakožto jedna z předních osobností české publicistiky musí Daniela sledovat světové dění, díky čemuž má vynikající všeobecný přehled. Je vzdělaná, a navíc velmi krásná. Ztělesňuje tedy prakticky vše, co by si každý muž přál.

Díky svému vzhledu a výšce si kdysi přivydělávala i jako modelka. Nakonec ale dala přednost práci v médiích, která ji velmi baví. Kromě modelingu se ale věnovala i hudbě a zpěvu. V roce 2010 byla dokonce oceněna cenou TýTý v kategorii Objev roku. Není tedy zas tak velkým překvapením, že by padla do oka právě i hudebníkovi Ondřejovi Brzobohatému.

Soukromí si střeží

Daniela Písařovicová si vždy zakládala na svém soukromí a milostný život nijak nekomentovala. Její mlčení o možné vztahu s Ondřejem Brzobohatým tak není tolik zarážející. Jak ale bylo zmíněno, Ondřej a Daniela sice lásku nepotvrdili. Na druhou stranu ji ale ani nevyvrátili. Navíc v jednom z aktuálních rozhovorů pro web ženy.iprima.cz moderátorka uvedla, že se v jejím životě jistý muž přece jen vyskytuje. „Čas na lásku teď mám, nějaký ten prostor by tam byl. Jsem šťastná i v osobním životě,” usmívala se Daniela. Měla snad na mysli Ondřeje?