Trapas v pořadu Inkognito: Koho urazil Ondřej Gregor Brzobohatý?

V dalším dílu pořadu Inkognito si Ondřej Brzobohatý zadělal na pořádný trapas. Hudebník tvrdil, že nezná žádné modelky, ačkoliv má jednu doma za manželku a jeho kamarádka, též účastnice soutěže krásy, seděla schovaná za plentou. Brzobohatý se tak dostal do velice nepříjemné situace.

Těžko říct, jak se po natáčení pořadu Inkognito tvářila na Ondřeje Gregor Brzobohatého jeho manželka, bývalá Miss Word Taťána Gregor Brzobohatá, rozená Kuchařová.

Brzobohatý totiž v epizodě, kterou bude Prima vysílat 28. října, tvrdil, že kromě své manželky nezná žádné Miss. Z jeho výrazu bylo navíc patrné, co si o takové soutěži a jejích účastnicích myslí.

Muzikant jakoby už zapomněl na to, co původně odstartovalo hvězdnou kariéru jeho úspěšné a krásné ženy.

Miss jako vrchol televizní erotiky

Pořad Inkognito je o hádání profesí a také identity VIP hosta. VIP hostem byla tentokrát Kateřina Průšová, která v roce 2002 vyhrála titul v soutěži krásy.

Hádající se po určité chvíli, především zásluhou otázek Jakuba Prachaře, dobrali toho, že hostem je nějaká bývalá Miss z časů, kdy soutěži ještě vládl Miloslav Zapletal.

"Já na to čuměl vždycky s babičkou. To byl vrchol televizní erotiky! To ještě nebyly ty různý internetový kanály a bylo to jediné místo, kde se mohl člověk pokochat," okomentuje s neskrývaným vzrušením Jakub Prachař. "Vždycky jsem si říkal, že je to nedostižná meta. To se mi nikdy nepodaří," dodal.

Neznám žádné modelky, tvrdil zarytě Brzobohatý

Ondřej Brzobohatý při hádání několikrát zopakuje: "Já neznám žádné modelky! A znám jen jedinou Miss. Já se v tom vůbec nepohybuju a nesleduju to. Což z jeho úst vyznívá trochu úsměvně, jelikož toto je přece parketa jeho manželka Tatiany.

Že jde o Kateřinu Průšovou, uhádne po chvíli Jakub Prachař. Bývalá Miss pak nebude skrývat svoje zklamání z přístupu Ondřeje Brzobohatého: "No tedy Ondrejko!" pustí se do něj Průšová a dodá, že se navíc s hudebníkem znají osobně.

"My se přece známe. Ondro, na tebe jsem sázela!" Je vidět, že mu modelka tento přešlap jen tak nepromine a z jeho přístupu byla zjevně zklamaná. Brzobohatý se pak vzmohl pouze na omluvu a situace mu rozhodně nebyla příjemná. Tohle asi doma pěkně schytá… Na celý díl pořadu Inkognito se můžete podívat ve čtvrtek od 21:35 na TV Prima.

Tatiana Kuchařová bude možná z odpovědí svého manžela lehce překvapená