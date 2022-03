Ondřej Brzobohatý práskl na Prachaře tajemství: Při milování křičí svoje jméno

Zdroj: Profimedia

Jakub Prachař si ze sebe umí udělat legraci, což opět předvedl během natáčení pořadu Inkognito. Herec na sebe prozradil intimní tajemství, kterým velice pobavil své kolegy a televizní diváci z něj nejspíš budou v šoku.

Zdroj: TV Prima

Při sledování dalšího dílu Inkognita, který odvysílá televize Prima již dnes večer, se diváci nejen pobaví, ale dozví se také pár zajímavých pikantností na známé hádající osobnosti.

Debata začne nevinně do doby, než Ondřej Brzobohatý prozradí, že se mu Jakub Prachař nedávno svěřil s intimním tajemstvím.

Herec údajně během orgasmu vykřikuje vlastní jméno.

Při orgasmu křičí svoje jméno

"Pan Prachař se mi jednou svěřil, že při orgasmu křičí svoje vlastní jméno," pronesl Brzobohatý s vážnou tváří.

"Ne, ne, ne! Já jsem říkal, že vrchol narcismu je vykřikovat při orgasmu svoje vlastní jméno," ohradí se Prachař a do humorné situace se jako vždy vloží Libor Bouček: "A křičíš ho v prvním pádě, nebo je to volání: Jakube, Jakube?"

Na to už Jakub již jen lakonicky odpoví, že záleží na prostoru. Ondřej Brzobohatý ještě doplní, že první pád je rozhodně lepší, a situaci napodobí: "Jakub, Jakub!" "Je to vlastně takový podpis toho výkonu," uzavře debatu Libor Bouček. Své by k tomu jistě měly co říct bývalá manželka Agáta Prachařová nebo současná partnerka Jakuba, Sara Sandeva.

Pouze Sara Sandeva ví, jak to má Jakub Prachař ve skutečnosti