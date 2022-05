Ondřej Brzobohatý vysvětlil, proč se opřel do Taťány: Udělal to kvůli Daniele

Zdroj: Profimedia

Ondřej Brzobohatý dal před nedávnou dobou své exmanželce Taťáně Kuchařové najevo, že už má dost toho, v jakém světle jej modelka v médiích vykresluje. Dlouhou dobu před Taťániným vyjadřováním v rozhovorech přivíral oči a snažil se zachovat své dekorum, jakmile ale Taťána začala ve svých zpovědích zmiňovat Ondřejovu novou partnerku, Danielu Písařovicovou, hudebník se neudržel.

Snad nikdo nečekal, jaký humbuk kolem rozvodu Taťány Kuchařové a Ondřeje Brzobohatého vznikne. Když dvojice na konci loňského roku oznámila, že se jejich životní cesty rozešly, zpočátku se zdálo, že ukončení manželství proběhne poměrně v poklidu. Pak ale začala modelka mluvit. V nejrůznějších rozhovorech označovala Ondřeje za patologického lháře, který jí měl být několikrát nevěrný, a nenechala na něm nit suchou.

Ondřej na druhou stranu nikdy pozornost médií nevyhledával, a tak okolo sebe postavil hradbu mlčení a samotný rozvod, potažmo vyjádření Kuchařové nijak nekomentoval. To se ale změnilo ve chvíli, kdy Taťána v rozhovoru pro pořadu Showtime řekla, že vztah hudebníka a jeho nové přítelkyně Daniely Písařovicové začal v době, kdy se s manželem snažili o založení rodiny. V ten moment se už Ondřej neudržel a bouchnul do stolu.

Bránil Danielu

Na sociální síti hudebník napsal dlouhé prohlášení o tom, že nechápe, proč jeho exmanželka vyhledává pozornost médií a má tu potřebu jej neustále očerňovat a házet na něj špínu. Kromě toho věnoval ale část textu i vysvětlení svého nového vztahu. „Daniela se se mnou, tedy s rozvádějícím se a následně rozvedeným mužem, začala blíž stýkat až v průběhu tohoto roku. Kdo nám přeje štěstí, tomu děkuji,” uvedl Ondřej Brzobohatý a zároveň dodal, že Daniela nikdy nebyla důvodem rozpadu jeho manželství.

Jak potom hudebník uvedl v rozhovoru pro super.cz, nebýt Taťániných slov o Daniele, útoky své exmanželky by možná trpěl tiše dál. „Chtěl jsem jen objasnit jistou křivdu, protože už se to netýkalo jen mě, ale i někoho třetího, kdo s tím víceméně nemá nic společného, a to mě rozhodilo,” prozradil Ondřej.

Snaží se být šťastný

Navzdory všemu, co se okolo jeho osoby děje, si Ondřej Brzobohatý snaží užívat každého dne a budovat své štěstí. Zároveň se ale nemůže dočkat toho, až tyjátr ohledně jeho rozvodu skončí. „Chci jít dál, jsem hnán pudem, který je přirozený pro každého člověka, to znamená snažit se být šťastný. Snažím se o to a řekl bych, že šťastný jsem,” řekl k rozvodu ještě hudebník v rozhovoru pro Blesk.