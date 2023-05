Brzobohatý na premiéře Ivety: Cukroval se s Písařovicovou a vzpomínal na Štaidla

Zdroj: Profimedia

Ondřej Brzobohatý získal v minisérii Iveta roli Ladislava Štaidla a podle diváků tvůrci vybrali dobře, jelikož je mu velice vzhledově podobný. Jak si hudebník natáčení užil a jaké jsou jeho vzpomínky na zesnulého umělce, jehož v seriálu ztvárnil?

Ondřej Brzobohatý se s Ladislavem Štaidlem znal osobně, o to více pro něj bylo důležité, aby ztvárnění hudebníka v jeho podání bylo co nejvíce autentické.

"Já na něj vzpomínám jenom v dobrém, byl to úžasný člověk plný humoru, noblesy a všeho hezkého," neskrývá Brzobohatý svůj obdiv vůči Štaidlovi.

"Pro mě to je jeden malý zázrak, že tady stojím a jsem obklopený hromadou úžasných a talentovaných lidí," sdělil dojatě Ondřej na slavnostní projekci minisérie z dílny Voyo. Zároveň dodal, že je pro něj i výjimečné, že v projektu mohl předvést mimo jiné své herecké nadání.

Anna Fialová jako Iveta a Ondřej Brzobohatý jako Ladislav ŠtaidlZdroj: TV Nova

Ne vždy se naplní očekávání

"Už jen to, že tady jsem jako herec a ne jako muzikant, zároveň tedy i jako hudebník samozřejmě taky, ale hlavně jako herec," pochvaluje si Ondřej Brzobohatý a dodává, že je z výsledku své práce naprosto nadšený.

"Jelikož jsem dělal tu muziku, tak už jsem to viděl a byl jsem nadšený. Já nerad chodím na premiéry, jelikož se na začátku vždy říkají samé superlativy a potom se ne vždy naplní to očekávání, ale tohle, když jsem nad tím začal přemýšlet, jak to každý chválí, tak se toho nebojím a je to fakt hezký. A to díky Michalovi Samirovi a Aničce," pochválil Brzobohatý režiséra i svou hereckou kolegyni Annu Fialovou.

Zatímco první část minisérie mapovala začátky kariéry Ivety Bartošové, v pokračování se mohou diváci těšit na její vzestup na výslunní, ale i tvrdé pády na dno. Nebudou chybět problematické vztahy, údajný únos a další pikantnosti ze života oblíbené hvězdy, která se rozhodla svůj život ukončit skokem pod vlak.