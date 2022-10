Ondřej Brzobohatý si zopakuje roli Štaidla: Z natáčení má rozporuplné pocity

4

Ondřej Brzobohatý jako Ladislav Štaidl

Zdroj: Martin Mlaka

Sdílej článek:

Po velkém úspěchu minisérie Iveta, která mapovala hudební začátky zpěvačky Ivety Bartošové, se tvůrci rozhodli natočit pokračování. To se zaměří na to, jak se kariéra i život Ivety měnily v průběhu devadesátých let, kdy se zpěvačka dočkala velké lásky, syna Artura a také prvních skandálů.

Začalo natáčení druhé řady minisérie Iveta mapující život a kariéru tragicky zesnulé popové hvězdy Ivety Bartošové. Druhá řada se vrací do devadesátých let – do období, kdy slavná zpěvačka tvoří pár s hudebním a podnikatelským magnátem Ladislavem Štaidlem, kdy se dočká svého vytouženého potomka a kdy se vrací na kariérní vrchol. Druhá řada minisérie Iveta z dílny Voyo Originál se divákům představí v první polovině příštího roku. Sebevědomá mladá žena „První řada ukazovala Ivetu jako lehce naivní dívku z drsných Beskyd, která touží po velké slávě a ještě větší lásce,“ říká režisér a scenárista minisérie Michal Samir a dodává: „V té druhé už sledujeme sebevědomou mladou ženu, která postupně dosahuje všeho, po čem kdy toužila – má rodinu, kariéru, úspěch. To vše v době, kdy se Československo teprve učí, co jsou to bulvární média a jak fungují. S odstupem času je příznačné, že aktérkou jednoho z prvních porevolučních skandálů, jež plnil titulní strany tehdejšího bulváru, byla právě Iveta Bartošová.“ „Osmdesátky skončily, nastupují jiskřivá devadesátá léta,“ doplňuje kreativní producent Voyo Matěj Podzimek a uzavírá: „Řízky střídá popcorn a Iveta si plní sny. Včetně toho největšího, který má už od dětství: zpívat v Lucerně s Karlem Gottem.“ Nejdůležitější momenty Těžištěm druhé řady minisérie bude, kromě zpěvaččina soukromého života, také její fenomenální kariérní vzestup. Diváci se prostřednictvím tří dílů minisérie přenesou do období, kdy Iveta sbírá jedno ocenění za druhým, získává hlavní roli ve filmu Jaroslava Soukupa Svatba upírů, kde se seznamuje se svým hereckým kolegou Rudolfem Hrušínským nejml., zpívá v muzikálovém megahitu Karla Svobody Dracula. Zároveň ale zažívá první zkušenost s bulvárem, která vrcholí kolem kauzy tzv. únosu v roce 1994. Za druhou řadou minisérie v režii Michala Samira stojí opět tvůrčí tým Barletta Productions producentů Maji Hamplové a Matěje Chlupáčka. Vedle Anny Fialové v roli Ivety Bartošové se vrací Ondřej Brzobohatý jako Ladislav Štaidl nebo Eliška Křenková coby Ivetina sestra. Novými postavami budou například hudební skladatel Karel Svoboda nebo Rudolf Hrušínský nejmladší. Právě Ondřej Brzobohatý je ze své úlohy značně nervózní. Zatímco v první řadě minisérie se postava Ladislava Štaidla, kterou ztvárňuje, objevila jen okrajově, v druhé řadě dostane mnohem více prostoru. „Mám z natáčení rozpolcené pocity, protože jsem se na jednu stranu těšil, ale na druhou jsem nervózní,” svěřil se hudebník Blesku. „Nepovažuji se tak úplně za herce, spíš muzikanta, ale štáb je skvělý. Vedou mě,” řekl ještě Brzobohatý, který pod rukama maskérů prochází takovou proměnou, že je ve finále jeho podoba se skutečným Ladislavem Štaidlem takřka až děsivá. Nesmí vám uniknout 5 Sestra Bartošové božsky zpívá: Diváky dojala podobou s Ivetou i úžasným výkonem Ivana Bartošová, sestra zesnulé hvězdy Ivety Bartošové, se po delší době ukázala na veřejnosti. Na nedělním koncertu věnovanému jejímu dvojčeti… Nesmí vám uniknout 4 Bartošová Štaidlovi propadla a otěhotněla s ním, ten ji poslal na potrat Veřejně se ví, že zpěvačka Iveta Bartošová neměla na muže ve svém životě štěstí. Většina ji jen využívala a na její slavě si přihřívala…