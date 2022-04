Ondřej Brzobohatý se snaží být šťastný: Prolomil mlčení a promluvil o rozvodu

Zdroj: František Vlček / MAFRA / Profimedia

Taťána Kuchařová nemůže zradu od bývalého manžela stále jen tak strávit, a i když si své soukromí běžně velmi střeží, nedělá jí větší problém o rozvodu mluvit. Na druhou stranu Ondřej Gregor Brzobohatý si vybral mlčení a k rozpadu manželství se odmítá vyjadřovat. Přesto udělal malou výjimku a k rozvodu roku pronesl pár slov.

Jejich lásku jim kdekdo záviděl. Ondřej Gregor Brzobohatý a Taťána Kuchařová dlouhých osm let tvořili krásný pár, který působil tak, že jej nikdy nic nezlomí. V jeden čas se ale začalo proslýchat, že ani jim se nevyhnuly nejrůznější manželské problémy a vztah rozhodně nebyl natolik zalitý sluncem, jak by se na první pohled mohlo zdát. V polovině loňského roku však manželé obnovili svůj manželský slib a zase to vypadalo, že je krize zažehnána. To ale dlouho nevydrželo.

Ošklivý rozchod

Jen pár měsíců na to totiž manželé oznámili, že se budou rozvádět. Zatímco Taťána prý do poslední chvíle doufala v záchranu vztahu, a dokonce plánovala s Ondřejem založit rodinu, hudebník dal přednost jiné ženě. Tehdy se jeho jméno skloňovalo v souvislosti s tanečnicí Zuzanou Pilnou, nyní je Ondřej Brzobohatý zase spojován s moderátorkou Danielou Písařovicovou.

Zradu od manžela nemůže modelka stále vstřebat a je vidět, že ji jeho chování velmi zasáhlo. Vždycky si svůj soukromý život velmi chránila. Nyní se ale zdá, že se v ní nakupilo množství vzteku, který zkrátka musí nějak dostat ven. Nemá proto problém zasvětit do pozadí rozvodu i své fanoušky a dát najevo, jak jí Ondřej skutečně ublížil. „Bylo to hodně těžké a náročné, myslím, že se to dalo udělat líp, s nějakou úrovní. Takhle se ukázalo, jak to je,” nechala se modelka slyšet v pořadu Showtime s tím, že jí bývalé manžel dlouhou dobu lhal.

„Byly to do poslední chvíle patologické lži. Po osmi letech, kdy někoho miluješ i s temnějšími stránkami, přijde zlom,” dodala Taťána Kuchařová, která dle svých slov ví o vztahu Ondřeje a Daniely Písařovicové, jež měl údajně začit ještě v době, kdy s manželem nebyli rozvedení.

Vidí do toho jen oni dva

Zatímco Taťána se nezdráhá aktuální dění komentovat, její bývalý manžel se drží mlčenlivosti. „Já nevím. Asi jsem tak i vychovaný, že si zkrátka myslím, že by se takhle věci neměly řešit a ani by se o nich nemělo mluvit do televize nebo na veřejnosti. Je to vždycky věc těch dvou lidí a vidí do toho jen oni dva. A pokud má někdo potřebu házet si kamením na kohokoliv, ať to klidně dělá,” nechal se hudebník slyšet pro Blesk. Zároveň dodal, že si mu i přes nezáviděníhodnou situaci daří budovat vlastní štěstí. „Snažím se být šťastný. Na to má právo každý člověk,” řekl na konci rozhovoru.