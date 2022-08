Ondřej Brzobohatý o manželství s Kuchařovou i nové lásce: Mám čisté svědomí

Zdroj: Profimedia

Ondřej Brzobohatý má za sebou velice divoké období. Po letech se rozvedl s Miss World Taťánou Kuchařovou a potkal novou ženu, moderátorku Danielu Písařovicovou. Ačkoliv hudebník o svém soukromí obvykle nemluví, v talk show Face to Face René Kekelyho udělal výjimku a rozpovídal se o současném vztahu i své bývalé manželce.

Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová působili jako ideální pár, o to více dvojice šokovala svým náhlým rozvodem. Odloučení po letech neproběhlo bez emocí a bývalá Miss World si s exmanželem v mediálních vyjádřeních rozhodně nebrala servítky.

Podle Kuchařové byl Brzobohatý nevěrný a s jinými ženami se scházel už v době, kdy ještě žili spokojeně pod jednou střechou. Hudebník se raději tomuto tématu vyhýbá a tvrdí, že svou aktuální partnerku Danielu Písařovicovou potkal v pravý čas.

"Dvě nešťastné lásky tvoří jednu šťastnou. To řekl můj kamarád v roli Sancha Panzy na derniéře Dona Quijota, na které jsem byl s Danielou. V ten moment jsme se na sebe podívali a věděli," prozradil Ondra v rozhovoru pro zmíněný pořad, kdy mezi ním a Danielou přeskočila jiskra. S Kuchařovou má sice Brzobohatý po divokém rozchodu vztahy na bodu mrazu, přesto o ní mluví stále jako o skvělé ženě, které si váží.

Taťány si vážím

"Vlastně jsem nedospěl ještě k žádné sumarizaci, co se týká bulvární smršti, ale pravdu známe jen my dva. Není nutný ji hlásat z jedný nebo druhý strany. Zdráhám se o tom jakkoli vyjadřovat," prohlásil Ondřej Brzobohatý ve Face to Face.

O své exmanželce ale překvapivě stále hovoří v superlativech. "Dodnes si Taťány vážím a vždy si jí vážit budu. Je to úžasná ženská, výjimečná osobnost, která mnohé dokázala. Ani si nemyslím, že to, co psal bulvár, by myslela vážně," prohlásil herec, který si aktuálně naplno užívá svého čerstvého vztahu.

"To naše sblížení s Danielou je něco, co si určitě každý z nás v podvědomí přeje, aby někoho takového našel. To, že se to stalo teď a já mám čisté svědomí, že se to stalo právě teď… Jsem šťastnej, že jsem po rozvodu nemusel čekat rok, dva, tři nebo třeba deset, než jsem takovou ženu potkal," uzavřel.

Brzobohatý je do Daniely Písařovicové po uši zamilovaný