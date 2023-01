Ondřej Brzobohatý řekl, proč se rozvedl s Kuchařovou: Není mi to ke cti, míní

Zdroj: Profimedia

Od doby, co Ondřej Gregor Brzobohatý a Taťána Kuchařová oznámili konec svého vztahu, uplynul více jak rok. A zatímco modelka během něj často o manželství i svém exmanželovi mluvila, hudebník se spíše držel stranou a rozvod komentovat nechtěl. Teď k němu ale přece jen řekl několik slov.

Během posledního roku Taťána Kuchařová několikrát hovořila o svém manželství s hudebníkem Ondřejem Gregor Brzobohatým a nutno říct, že o něm nemluvila zrovna v nejlepším. Svého exmanžela označovala za nevěrníka, patologického lháře i toxického člověka. Ondřej na druhou stranu gentlemansky mlčel a nic nekomentoval. A v Show Jana Krause prozradil proč.

Manželství vzdal

Ondřej prozradil, že jakožto ten, kdo rozvod navrhnul, byl srozuměn s tím, že se zkrátka negativním reakcím nevyhne. „Byl jsem iniciátorem rozchodu, takže jsem na pranýři a mlčím,” vysvětlil, proč se různým slovům exmanželky ani nechtěl bránit.

Kromě toho také prozradil, proč vůbec k rozvodu po osmi letech manželství došlo. „Ve chvíli, kdy dochází ve vztahu k nějakému nedorozumění a tomu, že každý v tom páru mluví jinou řečí, stane se to, že v nějaký moment už to člověk vzdá. Já jsem to vzdal, což mi vůbec není ke cti,” vnesl trochu světla do dosud poměrně tajemného rozvodu.

Jediná odezva

Přestože Ondřej Brzobohatý o rozvodu dosud mlčel, v jeden moment přece jen udělal výjimku. Šlo o okamžik, kdy Taťána Kuchařová v jednom z rozhovorů pro pořad Showtime oznámila, že se začali Ondřej a jeho partnerka Daniela Písařovicová sbližovat záhy poté, co Taťána se svým manželem obnovila církevní svazek. V tu chvíli došla hudebníkovi trpělivost a rozhodl se zakročit.

„Hledat viníka, či hrát si na oběť, je stejně zoufalé a trapné, jako obhajovat se před křivými obviněními. I proto jsem tak dlouho mlčel. Situaci však Taťána svými výroky vyhrotila do stavu, kdy se už ozvat musím. Daniela se se mnou, tedy s rozvádějícím se a následně rozvedeným mužem, začala blíž stýkat až v průběhu tohoto roku,” uvedl ve svém prohlášení na sociální síti.

Zdroj: Youtube