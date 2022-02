Lásky Ondřeje Brzobohatého: Bisexuální produkční, Miss World i tanečnice

Zdroj: Profimedia

Herec Ondřej Brzobohatý má rád krásné ženy. Jeho náručí prošly vysloveně výstavní kousky. Prvním byla produkční Johana Indráková, kterou muzikantovi rodiče přímo nesnášeli, následovala titulovaná nejkrásnější žena světa Taťána Kuchařová a nyní randí s tanečnicí Zuzanou Pilnou. Dvě z toho dokonce pojal za manželky a s oběma mu to nevyšlo.

Ondřej Brzobohatý si na ženský nezájem nikdy nemohl stěžovat. Není se čemu divit, že vždy skončil s nějakou extra kráskou. V mladičkém věku randil pět let s produkční Johanou Indrákovou, než ji pojal na truc rodičům, kteří nemohli rozdýchat její románek se ženou, s níž žila před jejich synem, za manželku.

Krásná tmavovláska mu prý tenkrát dokonce dohodila moderování první řady Superstar, kde na pódiu stanul po boku Laďky Něrgešové. Ale ani to nepomohlo, aby Ondřejovi rodiče Johanku přijali. Ti ji dokonce nesnášeli tak moc, že nepřišli ani na jejich svatbu v Ledeburských zahradách.

Manželství vydrželo pouhé čtyři roky. Pár se marně pokoušel o miminko, a když se nedařilo, začaly se objevovat trhliny. Ondřej byl přece jen mladík a chtěl si užívat a o několik let straší produkční to viděla lehce jinak. Po rozchodu odešla Johana z Novy na volnou nohu a změnila si jméno na Arletová, aby ji s Ondřejem nikdo nespojoval.

Ondřejova první žena žije s partnerkou na Srí Lance

A aby toho nebylo málo, vrátila se zase k ženám. Ondřej byl evidentně jen takový pokus, který nevyšel. Nyní žije s kolegyní z bývalé práce na exotické Srí Lance, kde provozují turistický resort.

Následovalo pár krátkodobých románků, než Ondřej sbalil to nejluxusnější - Miss World Taťánu Kuchařovou. Bohužel už tenkrát nežil muzikantův otec, uznávaný herec Radoslav Brzobohatý, kterému se prý Táňa velmi líbila. Ale Ondrova nevlastní sestra Rola a matka a herečka Hana Gregorová se svým mladým milencem si veselku samozřejmě ujít nenechali.

Ondřej si nejkrásnější Češku bral po tříleté známosti a vypadalo to, že jsou dokonalým párem, který je pro sebe stvořený. Pár spolu byl téměř šest let. Loni dokonce obnovili k pátému výročí svatební slib a v plánu bylo miminko, proto byl jejich rozchod pro mnohé velkým překvapením. Bohužel i pro Taťánu Gregor Brzobohatou, která po manželovi přebrala obě jména. To, že Ondřej v televizi řekl, že už nějaký čas žijí každý po svém a dokonce už si za ni našel náhradu, ji velmi ranilo.

Taťána netušila, že si její manžel našel jinou

„Jediné, co k tomu můžu říct, je to, že náš vztah jsme teprve definitivně ukončili až včera a požádám o rozvod. To, co jsem se dozvěděla z médií, mě překvapilo a zaskočilo. Je to pro mě pochopitelně veliké zklamání v člověku, kterému jsem věřila a plánovala s ním aktuálně rozšířit rodinu a se kterým jsem 30. 6. 2021 obnovovala manželský slib, který pro mě manžel přichystal jako překvapení k našemu 5. výročí svatby,” prozradila modelka pro pořad Showtime.

Proč se Ondřej rozhodl nejkrásnější ženu světa z roku 2006 opustit, si prý nechají pro sebe. Možná v tom měla prsty jiná, protože Brzobohatý se hned začal objevovat po boku Zuzany Pilné, se kterou hraje v karlínském divadle. Vše dosvědčily fotografie, jak si muzikant vede novou známost domů, které pořídili před pár týdny fotografové Blesku.

Zda se bude jednat o další adeptku na manželství, ukáže čas. Bylo by vtipné, kdyby se Brzobohatý před čtyřicítkou stihl třikrát oženit, ale co kdyby se stihl i potřetí rozvést! Uvidíme, jak vztah s Pilnou bude pokračovat.

Další zdroje: Sedmička