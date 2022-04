Ondřej Brzobohatý se matce výběrem manželek nezavděčil: Zkritizovala obě dvě

Zdroj: Profimedia

Hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý to ve svých vztazích nikdy neměl zcela jednoduché. Kromě problémů, které se v obou jeho manželství objevily, musel totiž čelit také nespokojené mamince Haně Gregorové, které nebyla žádná žena pro jejího synáčka dost dobrá. Nelichotivě se vyjadřovala jak na adresu Taťány Kuchařové, tak k osobě Johany Indrákové.

Rodiče pro své děti zkrátka vždy chtějí jen to nejlepší a Hana Gregorová, vdova po Radoslavu Brzobohatém, to nemá jinak. Ta pochopitelně vždy doufala v to, že si k sobě její syn Ondřej najde elegantní a vzdělanou dámu, která bude dělat čest nejen jemu, ale i jménu celé rodiny. Přísná kritéria ochranářské matky ale ani jedna z jeho bývalých manželek evidentně nesplňovala.

Na první svatbě s manželem ani nebyli

Když se v roce 2008 Ondřej Brzobohatý poprvé oženil, svatba nebyla jeho rodičům úplně po chuti. Nevěsta Johana Indráková se, hlavně pak Haně Gregorové, úplně nezamlouvala. A herečka se to nebála dát jasně najevo. „Mysleli jsme s Radkem, že má Ondra na víc. Snad ale půjdeme na jeho další svatbu. Ondrovi to všechno nevadí. Je to jeho život, on se tak rozhodl. S Radkem si myslíme, že je na manželství ještě příliš mladý a celá ta svatba je zbytečná. Vždyť žijí v pronajatém bytě, nemají děti… Tak k čemu svatba? Jen proto, aby se jeho žena mohla podepisovat jako Brzobohatá,” uvedla tehdy k veselce naštvaná Gregorová pro deník Aha!.

Manželství vydrželo pět let a v roce 2013 se Ondřej a Johana rozvedli. Není úplně těžké si domyslet, že z rozpadu vztahu měla Hana Gregorová radost. Jenže k Ondřejově smůle jí radost moc dlouho nevydržela. Ani jeho další manželka, Taťána Kuchařové, totiž své tchyni do oka zrovna nepadla.

Kritika a rýpání

Na začátku vztahu prožívali Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová pocity obrovské lásky a štěstí. Všude chodili spolu, nešetřili zamilovanými pohledy a prakticky se od sebe nehnuli na krok. Veselost z toho, že našli jeden druhého, si nenechali překazit ani rýpavými poznámkami Hany Gregorové. „Nechci to shazovat, ale pro mě Miss World neznamená, že je to značka něčeho kvalitního,” pustila se kdysi tchyně do své snachy v dalším rozhovoru pro zmíněnou redakci. Nakonec zkritizovala i to, jak Ondřej a Taťána pojali svou svatbu.

Nyní si Hana Gregorová, když je Taťána z Ondřejova života pryč, může opět oddechnout. Třeba se synáček do třetice mamince jednou zavděčí.