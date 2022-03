Ondřej Brzobohatý a jeho skrytý talent: Před Kuchařovou se pořádně blýsknul

Zdroj: Profimedia

V nové epizodě zábavného pořadu Inkognito se opět objeví několik netradičních profesí, které bude muset hvězdný tým uhádnout. Jedním z hostů bude i Anna Hanuš Kuchařová, která se živí jako provazochodkyně. Ta známým osobnostem nabídne možnost vyzkoušet si, jaké chození po laně vlastně je. A úlohy se ihned zhostí Ondřej Gregor Brzobohatý.

V dalším dílu pořadu Inkognito, který odvysílá televize Prima ve čtvrtek 10. března, prokáže nevídané schopnosti Ondřej Gregor Brzobohatý. Všichni ho znají jako múzou políbeného muzikanta a talentovaného herce, ale jen málokdo by hádal, že je i velmi schopným provazochodcem. Dost možná to o sobě donedávna nevěděl ani on sám!

Kuchařová jej okouzlí

V roli hosta, jehož povolání budou známé osobnosti hádat, se tentokrát ocitne Anna Hanuš Kuchařová, která se živí jako slacklinistka neboli provazochodkyně. Přestože jde o málo známou disciplínu, panelisté tentokrát toto povolání uhádnou. „Co to je? Je to sport, nebo umění?“ vyzvídá Libor Bouček, a přitom ukazuje knížku Od slackline k tiché radosti, kterou Anna v nedávné době vydala. „Je to sport, ve kterém se i soutěží, ale zároveň to lze považovat i za určitou formu umění. Často si nás někdo objedná, abychom třeba přešli po laně náměstí,“ vysvětluje charismatická Anička, jejíž půvab neunikne ani Ondřeji Brzobohatému.

„Musím konstatovat, že slečna Anna má jeden z nejrozkošnějších úsměvů, co tady náš host kdy měl,“ pustí se nečekaně Ondřej do upřímného vyznání. Když Anna začne popisovat své zkušenosti se slacklinem, všem se tají dech. Lajnu si totiž slacklinisté často napnou mezi dvě skály. Anna se tomuto umění věnovala nejvýše kilometr nad zemí a nejdelší vzdálenost, kterou zatím přešla, byla půl kilometru.

Zvládne to na jedničku

A pak dojde na akci ve studiu. Poté, co Anna něco málo ze své disciplíny předvede, vyzve hádající, jestli si to nechtějí zkusit. Všichni váhají, a tak Libor vyzve Petru Nesvačilovou. Ta však hned tento úkol přehodí na Ondřeje. A ten se k výzvě postaví chlapsky – zřejmě se chce před Aničkou předvést. A nutno dodat, že se mu to i podaří.