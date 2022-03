Co se s ním stalo? Hezoun Ondřej Brzobohatý ukázal zkažené zuby

Zdroj: FTV Prima

Hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý sice prochází náročným rozvodem, stále si ze svojí osoby ale umí udělat legraci a pobavit nejen sebe ale i všechny okolo. O tom ostatně přesvědčil své kolegy a diváky během natáčení nejnovější epizody zábavné show Inkognito. Uměle zabarvenými zuby vyděsil i znechutil všechny přítomné zároveň.

Nejdůležitější je si ze sebe umět udělat legraci! Tímto heslem se podle všeho řídí i hudebník Ondřej Gregor Brzobohatý, který v současné době prochází těžkým rozvodem se svou manželkou Taťánou Kuchařovou. Navzdory tomu to ale vypadá, že se nenechal pohltit nejrůznějšími chmury a špatnými myšlenkami, proti kterým se rozhodl bojovat humorem. Diváky o tom přesvědčil během natáčení nejnovější epizody zábavného pořadu Inkognito.

Zdroj: FTV Prima

Ošklivé zuby

Hned v úvodu pořadu se divákům předvede Ondřej Brzobohatý tak, jak ho dozajista neznají. Při širokém úsměvu odhalí zahnědlý chrup, který rozhodně nepůsobí přitažlivě. Spíš naopak! Jde o vtip? „Všimněte si, že rozpočet tohoto pořadu se od minulé epizody výrazně snížil, už nezbylo na protézu, kterou pravidelně Ondřej nosíval,“ komentuje situaci moderátor pořadu Libor Bouček. Sám Ondřej se jen usmívá. „Poprvé mají televizní premiéru jeho skutečné zuby,“ dodává Libor. Adéla Gondíková si Ondřeje ze všech stan prohlíží a následně pronese, že je to nesmírně přitažlivé a že po Ondřejovi touží. „Mám vlastně chuť ti to olíznout,“ přiznává se dále.

Pozadu nezůstane ani Libor Bouček

A co se přihodí Liborovi? Do pusy si nechá implementovat takzvaný rozvěrač, který se používá u zubaře nebo na dentální hygieně. „Vypadáš jako nafukovací pana,“ okomentuje jeho novou image Richard Genzer. Všichni řvou smíchy. „Ty už pracuj jenom takhle. Na CNN si to vyndávej a na zábavu si to nandávej,“ přichází se skvělým nápadem Jakub Prachař. Libor celou situaci uzavře poznámkou, že je zajímavé, že má v puse takový permanentní průvan…

Novou epizodu pořadu Inkognito sledujte ve čtvrtek večer na Primě!