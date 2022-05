Ondřej Brzobohatý na jedné akci s bývalkou: Setkali se díky práci

Zdroj: Profimedia

Hudebník Ondřej Brzobohatý se před pár dny zúčastnil velkolepé zahradní párty, která byla uspořádaná pro všechny, jež se nějakým způsobem podíleli na již zanedlouho uvedeném muzikálu Slunce, seno, jahody. Akci, na které se stoly prohýbaly pod tíhou jídla a alkohol tekl proudem, si ale nenechala ujít ani tanečnice Zuzana Pilná, se kterou býval ještě pár měsíců zpátky Brzobohatý spojován.

Herci a celá řada dalších, kteří se podíleli na novém muzikálu Slunce, seno, jahody, se krátce před jeho premiérou společně sešli, aby oslavili svou práci a uvolnili se ještě předtím, než se postaví na divadelní prkna. A mezi přítomnými nechyběl ani Ondřej Brzobohatý, který k muzikálu napsal hudbu a texty.

Ten se na párty setkal i se svou ne tolik starou známostí Zuzanou Pilnou, se kterou byl v prosinci loňského roku fotoreportéry Blesku zvěčněn na ulici a z jejich chování bylo tenkrát zřejmé, že je pojí víc než jen přátelství. Kromě toho měla dvojice společně podle zmíněné redakce strávit také noc v Ondřejově novém bytě.

Dospělé chování

Ať už to ale bylo mezi Ondřejem a Zuzanou jakkoliv, oba dva na párty dorazili s dobrou náladou a dosyta si ji užili. Je vidět, že i když možná jejich krátké vzplanutí nemělo šťastný konec, dokázali se k tomu oba postavit čelem a bez jakéhokoliv tyjátru se celé odpoledne skvěle bavili. Svou nynější partnerku, Danielu Písařovicovu, ale Ondřej, zřejmě kvůli přítomností médií, nechal raději doma.

Brzobohatý svému týmu věří

Protože se premiéra muzikálu Slunce, seno, jahody nezadržitelně blíží a představitelé titulních rolí každý den neúnavně představení nacvičují, mohlo by se na první pohled zdát, že akce s kopou jídla a litry alkoholu možná nebude tím, čemu by se měli herci věnovat, aby byly jejich výkony co možná nejlepší. Na druhou stranu trénují už nesmírně dlouho a jeden den odpočinku jim naopak ještě dodal síly. A za tím si stojí i Brzobohatý.

„Nepřijel jsem sem na kontrolu, já těm, kteří tu hodují, nemám co kecat do životosprávy a do života, nikdy jsem to nedělal a dělat nebudu. Na zkouškách jsem viděl, jak obrovsky zodpovědní lidé to jsou, takže jim přeji, aby se pobavili, pochutnali si, popili, protože vím, že zítra zase budou v pohodě a makat na svých rolích,” prohlásil na párty pro kafe.cz Ondřej Brzobohatý s tím, že je nadšený z toho, jak skvěle herci všechno zvládají.