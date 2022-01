Nadávky a urážky: Ondřej Gregor Brzobohatý po rozchodu čelí zlým komentářům

Zdroj: Profimedia

Když Taťána Kuchařová na sociální síti oznámila, že její manželství s Ondřejem Gregor Brzobohatým dospělo do svého konce, prozradila také, že to byl právě její manžel, kdo se rozhodl jít si svou vlastní cestou. Na to konto mu ovšem začalo přicházet mnoho nenávistných vzkazů z řad Taťániných fanoušků.

Již několik týdnů se šuškalo, že vztah Taťány Gregor Brzobohaté, rozené Kuchařové, a jejího manžela Ondřeje není ideální. Když pak zdroj z jejich okolí potvrdil Blesku, že jsou manželé již víceméně domluvení na rozvodu a několik měsíců ani nežijí spolu, šla dvojice s pravdou ven. Na sociální síti oba sdíleli společné prohlášení, byť na profilu modelky obsahovalo ještě jednu větu navíc. „Ondřej mě požádal, aby mohl jít svou cestou životem už beze mě a já to respektuji,” napsala Taťána ke starší fotografii, na které se na sebe s manželem ještě láskyplně dívají. I když možná modelčin záměr tkvěl v tom, že chtěla jen svým fanouškům přiblížit, co se vlastně stalo, právě tato část oznámení je pravděpodobně důvodem, proč se na hlavu Ondřeje od mnohým snesla vlna kritiky.

Za přání k Vánocům sklidil kritiku

Jen pár dní poté, co manželé oznámili konec svého vztahu, hudebník na Instagramu sdílel fotografii vánoční ozdoby ve tvaru srdce. „Přátelé, přeji vám všem krásné svátky. Ať jsou plné pohody, zdraví, klidu, štědrosti a hlavně lásky. Láska je totiž to největší umění na světě, které stojí za to, abychom se ho učili celý náš život, a to i přes zklamání, propady či neúspěchy, kdy se nakonec staneme těmi nejlepšími studenty,” napsal Ondřej Gregor Brzobohatý v příspěvku. Když pak příspěvek sdílel, pravděpodobně netušil, s jakou odezvou se setká.

Zavři zobák, moulo trapnej

I když skutečné důvody rozpadu manželství znají jen Ondřej a Taťána, lidé na internetu mají jasno a na adresu hudebníka neváhají použít ani ostřejší slova. „Zavři zobák, moulo trapnej. Ty tak kdákej něco o lásce,” reagoval na vánoční přání Ondřeje jeden z uživatelů sociální sítě. „Já se většinou moc nevyjadřuji. Zklamal jste mě už ve chvíli, kdy jste chtěl změnit jméno po svém otci. Ale po tom, co obnovíte slib, se ukazovat za zády své ženy s jinou je prostě smutné. Dozvědět se to z médií musela být strašná rána pro ženu, která je známou osobností stejně jako vy,” přidala se další z komentujících.

Naštěstí se od některých dočkal i zastání. „Přečetla jsem si diskuzi a nestačím se divit. Lidi, co si to dovolujete? Vy víte, jaké měli manželství? Jak jim to klapalo nebo neklapalo?,” ptala se jedna z žen všech, kteří Ondřeje na sociální síti uráželi. „Opravdu nechápu, kde berete to právo soudit někoho, o kom nic nevíte. Co se to děje? Ať se každý raději stará o svůj život,” dodala ještě na závěr.