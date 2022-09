Ondřej Malý podruhé otcem: Porod nemanželského dítěte proběhl v tajnosti

Zdroj: Profimedia

Kristýna Kociánová a Ondřej Malý se radují z narození společného potomka. Herečce se několik dní podařilo porod dítěte utajit a zatím si nechává pro sebe jméno i pohlaví miminka. Herec prý mezi prvními informoval o šťastné novince svou manželku Pavlu Tomicovou.

"Ondra Malý má z miminka velkou radost. A Kristýna Kociánová je v sedmém nebi," prozradil webu eXtra.cz člen rodiny.

Svou manželku Pavlu Tomicovou prý herec ohledně těhotenství milenky informoval postupně. Ačkoliv herečka dostávala zraňující zprávy po dávkách, odchod manžela po dvaceti letech s ní pořádně zamával. Tomicová zhubla téměř čtyřicet kilo a psychicky na tom nebyla nejlépe.

Kociánová měla na muže smůlu



Kristýna Kociánová neměla nikdy zrovna štěstí v lásce a to prý byl jeden z důvodů, proč neváhala přebrat své kamarádce manžela a uplést si s ním po pár měsících dítě.

"Ona měla mimořádnou smůlu na partnery, zažila si fakt peklo. A protože už jí za pár let bude čtyřicet a biologické hodiny tikaly neúprosně, nebyl čas na nějakou morálku, prostě se rozhodla mít dítě s Ondrou. On se sice nezdá, ale má pro ženské obrovské charisma," prozradil nedávno Extra přítel nového hvězdného páru.

Na vztah svého manžela si postupně zvyká i Pavla Tomicová, která si sáhla na dno. "Pavla se z toho dostala. A dala se do kupy psychicky i zdravotně. Úplně v pohodě už je tak tři měsíce. Chvilku to sice trvalo, ale dnes už je to zase stará dobrá vysmátá holka," tvrdí kamarádka herečky.

Ondřej Malý dokonce své ženě oznámil mezi prvními, že se mu narodil nemanželský potomek. "To, že se jim narodilo dítě, se dozvěděla přímo od Ondřeje. Nechtěl, aby se to dozvěděla až z médií, a tak jí to radši sám zavolal," potvrdil informátor stejného webu.

Kristýna Kociánová se stala matkou