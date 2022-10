Ondřej Malý má něco, co spoustě mužům chybí: Čím si získal mladší Kociánovou?

Zdroj: Profimedia

Herec Ondřej Malý sice na první pohled nepůsobí jako lamač dívčích srdcí, rozhodně má ale ženám co nabídnout. A vlastně není divu, že zapůsobil na o skoro dvacet let mladší Kristýnu Kociánovou. Ta u něj totiž našla vlastnosti, které leckterý muž postrádá.

Láska Ondřeje Malého a jeho manželky Pavly Tomicové je dávno pryč a herec se v současné době raduje z potomka, kterého mu porodila jeho nová partnerka Kristýna Kociánová. S tou Malý randí už několik měsíců a právě ona byla důvodem toho, proč od Tomicové odešel.

Když se objevily zprávy o krachu manželství Tomicové a Malého, mnozí přemýšleli nad tím, čím si vlastně devětapadesátiletý herec získal přízeň o dvacet let mladší Kristýny Kociánové. Odpověď je ale jednoduchá.

Vtipný umělec s obrovským charisma

Navzdory tomu, že Malý není úplně prototypem muže, kterému by na první dobrou padaly ženy k nohám, dokáže si jejich přízeň získat svým skvělým smyslem pro humor a inteligencí. „On se sice nezdá, ale má pro ženské obrovské charisma,” prozradil pro eXtra.cz člověk z okolí Malého a Kociánové.

Tomicová je z nejhoršího venku

Ve chvíli, kdy Malý odešel od Pavly Tomicové, se herečka se zhroutila. V důsledku rozpadu manželství dokonce shodila několik desítek kilogramů a musela se na čas vzdát svých pracovních povinností. Jak se ale zdá, tu nejhorší fázi se jí podařilo zdárně překonat a s nastalou situací se smířila. Ostatně, nic jiného jí ani nezbývalo. „Pavla se z toho dostala. A dala se do kupy psychicky i zdravotně. Úplně v pohodě už je tak tři měsíce. Chvilku to sice trvalo, ale dnes už je to zase stará dobrá vysmátá holka,” uklidnila fanoušky v rozhovoru pro zmíněnou redakci kamarádka Tomicové.