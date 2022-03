Ondřej Novotný o vypadnutí Enriqua: Příliš brzy se mu zvedlo sebevědomí

Zdroj: Profimedia

Drsná reality show Survivor dělí diváky na dva tábory. Jeden tvrdí, že to s americkou verzí nemá nic společného a moderátor Novotný je naprostá ostuda, druzí jsou nadšení a říkají, že televize divákům nikdy nic lepšího nenabídla. Rozhodnutí je na vás!

Už několik týdnů žijí soutěžící reality show Survivor na opuštěném ostrově v Dominikánské republice. Nemají co jíst, spí v šílených podmínkách a na jejich síle a zdravotním stavu se to začíná hodně rychle podepisovat. Především pak muži z kmene celebrit popadali jako hrušky a většina už jich je zpět doma.

V posledních dílech bylo hodně slyšet o mladíkovi jménem Enrique, který se pyšní tím, že je velký fanoušek Survivora a má nakoukané všechny americké řady. Pak je ale s podivem, že udělal takovou školáckou chybu, na které si vylámali zuby i ty nejzkušenější hráči. Začal si věřit příliš brzy!

Enrique se moc brzy pasoval do role vůdce

Stejného názoru je i moderátor soutěže Ondřej Novotný, který se k situaci vyjádřil na svém Instagramu. Nejprve sice poznamenal, že je Enrique hodný chlapec, pak se do něj ale pustil hlava nehlava.

"Příliš brzo a příliš hlasitě se nominoval do role šéfa obrovské aliance a měl to naplánováno do TOP5 i TOP3 s tím, koho přesně nezradí a pro koho nebude hlasovat, a to v době, kdy je ve hře ještě kolem 20 hráčů," rozebíral jeho nešťastnou taktiku. Navíc se Enrique povyšoval nad Adama a Vláďu a dělal jim to samé, za co je odsuzoval. To byla samozřejmě chyba.

"Neschopnost chovat se prakticky, když jsem jasně mimo čísla, je pak kudlou do vlastních zad. Mladická nerozvážnost a falešné hrdinství, kdy se rvete za lidi, které znáte sotva 3 týdny, a zapomenete, že to, co hrajete, je hra a nikoli reálný život, je bohužel pro něj podepsání vlastního ortelu," pokračoval Novotný.

Bylo jasné, že se řítí do záhuby

Bohužel prostě začal blonďák hrát příliš brzy a kout pikle proti lidem, které ještě potřeboval. Bylo jasné, že se řítí do záhuby. Věděla to i Veve, proto tolik slz, když Adam vyhrál imunitu.

"Ta hra je ostrá a hrát ji čistě z pozice otevřené síly, kdy se navíc vsadíte do role spasitele ostatních, prostě nejde. Díky za hru, Enrique, a hodně štěstí do života, kamaráde," rozloučil se Novotný s prvním pořádným hráčem, který vypadl kvůli taktice a ne kvůli zranění.