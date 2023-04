Přešlapy Novotného v Survivoru: Bodyshaming, kauza s genderem a arogance

Zdroj: TV Nova

Letošní ročník reality show Survivor je plný emocí. K bouřlivé atmosféře na ostrově a někdy i mimo něj přispívá sám moderátor Survivora Ondřej Novotný. Soutěžící se dokonce nebojí jít s moderátorem do přímého konfliktu.

Survivor 2023 nabídl situace, které diváci nejdrsnější reality show na světě ještě neviděli. Nikdo z diváků ani samotných soutěžících nezapomene zcela určitě na kmenovou radu, ve které se nechal Jirka vyprovokovat k odstoupení ze hry. Tento exces nebyl zdaleka jediným. Show provází celá řada menších šarvátek.

Ostré debaty se soutěžícími

Diváci oblíbené reality show si nedovedou na místě moderátora představit nikoho jiného než Ondřeje Novotného. Promotér a spolumajitel organizace Oktagon pro drsnou reality show přímo žije. Všechny varianty této soutěže v Česku moderoval on. Nejdříve to byl Robinsonův ostrov, teď Survivor. Letošní ročník je pro moderátora velmi divoký. Často mezi ním a soutěžícími dochází k nějaké konfrontaci a to jak na ostrově, tak na sociálních sítích. Jako vůbec první přestřelka proběhla mezi ním a Terezou. Mladá sportovkyně opustila ostrov jako první. „Když pominu minimálně pokus o větší sociální hru před imunitou, tak speciálně pro ni se nechala Jirkou obehrát jak malé štěňátko a na kmenovce se sama zbytečně přihlásila o duel,“ ohodnotil moderátor její výkon. „Štěňátko nesouhlasí a ten tón také nebyl potřeba,“ vzkázala mu Tereza prostřednictvím svých instastories.

Tón moderátora bylo i velké téma pro Jirku Hanouska, který Survivora opustil dobrovolně. Rozčílilo ho genderové pravidlo, které soutěžícím oznámil právě Novotný. Jiří přiznal, že mu vadí to, že nesmí hlasovat pro ženy. „Ano, to je pravidlo,“ řekl Novotný. „No ale tohle pravidlo nabourává mojí důvěru v té hře,“ odvětil mu Jirka. „Ano, ale je to reality show a je rok 2023, co tam máš dál?“ řekl s nadhledem realiťákovi Novotný. V tuto chvíli přišel Jirka o nervy a show opustil. „Tak pokud budeme komunikovat tímto způsobem, tak tam dál nic nemám a rovnou říkám, že odstupuju.“ Po odchodu z Ostrova se Hanousek vyjadřoval na svém Instagramu především k tomu, že mu vadilo to, jakým tónem s ním moderátor mluvil.

Nařknutí z bodyshamingu

Aby toho nebylo málo, nařkli fanoušci Ženety moderátora z bodyshamingu. Pozorným divákům neunikla jeho poznámka při vážení soutěžících. Zatímco u všech bez problémů oznámil i původní váhu, u Žanety měl lehké prupovídky. “Mám říkat, kolik jsi vážila předtím? Tobě řeknu tvou váhu teď,” překvapil všechny. “Řekni mi, kolik jsem vážila předtím,” pronesla hrdě Žaneta, která se následně dočkala odpovědi, že sedmdesát kilo. “No krásný, šedesát tři,” prozradil s nadšením po váze blonďaté soutěžící.

Tuto kauzu následně po svém vypadnutí přikrmila Žaneta ještě na svém Instagramu. “Co říkáte na sloučení a naše vážení? Ondřej nevyslovil moje kila, jako by to měla být ostuda. Věřím, že to tak nemyslel. Nahodil plavkovou sezónu, přitom Barča má, měla a bude mít postavu do plavek vždycky! Obzvlášť ženy jsou na téma váhy hodně citlivé. Možná proto, že každý má potřebu soudit, kdo jak vypadá, kdy jsi tlustý a kdy už jsi zase moc hubený,” napsala Žaneta ke své fotografii na Instagramu. “Krásně jsi to napsala. Ondřejovy komentáře nebyly správné. Vážení je podle mě dobrý nápad, ale mohlo to být podáno jinak,” podpořila Žanetu Dominika, která byla jednou z loňských soutěžících.

„Pojďme k věci, která mi v dnešní době hrozně vadí. Realita byla taková, že jsme to probírali nějakou dobu, spoustu dalších lidí přestalo před vážením jíst. Já vážím lidi celý život, mám oko na to, kolik kdo váží, málokdy se pletu. Mně do ucha říkali tu váhu, kterou má TV Nova napsanou. U Martina jsem neřekl váhu, protože mi nesedělo, že by měl 110 kg. Tak jsem se ho zeptal. Pak jsi šla na řadu ty a oni mi říkají 73 kg a já si říkám: Žaneta? Ani ho*no. Uběhlo pár vteřin, nevěřil jsem tomu, proto jsem se tak zamyslel. Na chvilku. Holky dop*dele vždycky řeší váhu do plavek. Každá buchta řeší plavkovou formu. Nikoho jsem se nechtěl dotknout,“ objasnil kauzu ve svém živém vysílání Novotný.

V jednom ze svých pravidelných streamů se dokonce prořekl o tom, kdo soutěž v následujících dílech opustí. „Filip tam měl fantastický vzkaz. Od celé rodiny. Ségra vyfintěná. Jestli se Filip dívá… Ne teda Filip, ale jeho rodina dívá. Jeho růžová sestra, která tam seděla s absolutním nezájmem. Tak to mě nejvíc bavilo.” Spoiler se sice rychle snažil zamluvit, následující díl se ovšem ukázalo, že Filip opravdu vypadl.