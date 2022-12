Ondřej Sokol se snoubenkou čtvrté dítě zatím neplánuje: V nedohlednu je i svatba

Zdroj: Profimedia

Herec a moderátor Ondřej Sokol požádal svou o 21 let mladší partnerku Nikolu o ruku už před dvěma lety. Ani po takové době si ovšem své „ano” stále ještě neřekli. Původně měli jasný plán, který ale překazila pandemie. A tak svatbu odložili na neurčito.

Ondřej Sokol je už dlouho až po uši zamilovaný do své partnerky Nikoly, kterou se už před dlouhými dvěma lety rozhodl požádat o ruku. Zásnuby proběhly v Londýně a šťastný pár začal rychle plánovat, jak bude jejich svatba vypadat. Nakonec se dohodli na tom, že si své „ano” řeknou v Las Vegas během rychloobřadu. „Je tam takový drive-in, kde bychom se chtěli vzít, ta představa nás nadchla. Je to vedle Little White Wedding Chapel, kde se brali Ross a Rachel z Přátel,” svěřil se před několika měsíci herec v rozhovoru pro Pestrý svět.

Plán museli zrušit

„Ani nevystoupíte z auta. Prostě si kousek odtamtud půjčíte hadry a kabriolet, zajedete k okénku, kde vás někdo oddá, ani nevylezete ven a je to. Přišlo nám to zábavné,” radoval se ještě Sokol. Jenže než se se snoubenkou stačili vzít, přišel koronavirus a jejich plán jim zhatil. A dosud ke sňatku nedošlo.

Ondřej Sokol ale tvrdí, že o svatbu rozhodně stojí. Jen zatím nevymysleli, jak by tedy měla vypadat. „Svatba se odložila, budeme muset ze svých nároků slevit. Ženit se ale chci, protože svou přítelkyni miluji,” řekl s úsměvem pro Blesk.

Další potomek

Fanoušky ovšem nezajímá jen to, zda se dvojice vezme, ale také, jestli se náhodou nedočkají společného potomka. Herec už má dvě děti z manželství s Kateřinou Lojdovou a jeho Nikola má jedno dítě z předchozího vztahu. A zatím jim tři děti bohatě stačí. I když, jak herec prozradil, dalšímu dítku by se s Nikolou vyloženě nebránili.

„Protože nejmladší je prvňák, máme dost i těch dětských starostí. Což nezamezuje tomu, že nepřemýšlíme, jestli budeme mít ještě čtvrté dítě, ale to už je poměrně velké číslo,” prozradil v rozhovoru pro pořad Showtime.