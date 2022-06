Ornella Koktová musela znovu pod kudlu: Po třetím porodu měla obří jizvy

Zdroj: Profimedia

Ornella Koktová je trojnásobnou maminkou a zvlášť poslední porod měla velice komplikovaný. Pouhých deset dní po příchodu dcery na svět skončila Koktová na JIPce, kde bojovala o život a z operace břicha jí navíc zůstala nepěkná jizva. Z tohoto důvodu podstoupila chirurgický zákrok, o kterém se rozpovídala během živého vysílání s Agátou Hanychovou.

Ornella Koktová před rokem skončila v péči lékařů a její stav byl velice vážný. Po porodu dcery Lilianne se vyskytly nečekané komplikace, které trojnásobnou maminku málem stály život.

"Zjistila jistá blokace ve střevech se zánětem (nález asi 7 cm). Malá byla velká a po porodu, než se břicho postupně zmenší do původního stavu, nebo alespoň částečně, mají ta střeva až moc místa k tomu, že se to prostě bloklo. Dostala jsem antibiotika, injekci, hned na místě, silné léky proti bolesti, a teď jsem zhruba v půlce léčby," popsala tehdy Koktová na sociální síti. To ale ještě netušila, že toto byl pouze začátek.

"Našli mi hodně vážný nález v oblasti střev a málem se k tomu přidala i embolie plic, na to se přišlo náhodně, ale naštěstí se to včas zachytilo. Dovezli mě do nemocnice za minutu dvanáct. Jsem strašně vděčná lékařům. Jsem sice celá bolavá a rozřezaná, ale zachránili mi život. A toho si moc vážím a nikdy nezapomenu. S léčbou ještě zdaleka nejsem u konce. Ale to už vydržím," svěřila se loni Ornella webu super.cz. Z operace nakonec zůstaly Koktové veliké jizvy až k pupíku, a proto se rozhodla svěřit své tělo do rukou šikovných plastických chirurgů.

Když jsem to viděla poprvé, tak jsem se zhroutila

"Plastika břicha mě bolela jen o něco míň, než ten císař. Já jsem měla problémy po Lili a jsem rozříznutá až nad pupík. Když jsem to viděla poprvé, tak jsem se zhroutila. Byla jsem tehdy sedmnáct dní na JIPce, měnili mi krev, měla jsem sedmnáct kapaček najednou. Pak jsem si řekla že po třech dětech a třech císařských řezech jsem si řekla proč do toho nejít. Děti už nechci, tak jsem šla. Zároveň já trpím na ošklivý jizvy, takže mi během té plastiky odstranili ty veliké z toho předchozího zákroku," vysvětlila Ornella Koktová, čím vším musela projít.

Mimo jiné promluvila Ornella také o vztahu s matkou Monikou Štikovou, se kterou se před několika roky pohádala a dodnes nenašly společnou řeč.

"Od roku 2018 se nebavíme vůbec. Ale ono to s ní bylo na nervy a naše rodina si teď žije klidným životem. Jediné, co mě mrzí, že Pepovi rodiče jsou oba po smrti, takže nemáme žádnou babičku," vysvětlila Koktová v živém vysílání.

Koktová si po třetím porodu nechala upravit bříško