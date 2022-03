Nová láska v Ordinaci: Vztah Aleny a Ondřeje diváky štve, co na to herci?

Zdroj: TV Nova

V seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 se nečekaně zrodil nový vztah. Alena Mázlová, která je bičována žalem ze smrti manžela, našla útěchu v náručí podstatně mladšího studenta medicíny Ondřeje. Okolí se na ně dívá skrz prsty, dvojice si ale lásku nenechá vzít. Má ale náhlé vzplanutí vůbec nějakou budoucnost? Herci Michaela Badinková a Jiří Böhm na to mají svůj názor.

Jak diváci Ordinace v růžové zahradě 2 vědí, Alena Mázlová (Michaela Badinková) právě prochází velmi traumatickou životní zkušeností. Manžel Čestmír (Petr Rychlý) je po útoku na humanitární misi v Mexiku prohlášen za mrtvého. Alena zůstává sama a vychovává tři děti – Mikyho, Magdičku a Bena, přičemž biologickou matkou je pouze posledně jmenovanému. Jedinou skutečnou oporou jí je matka, psycholožka Jarmila (Jana Paulová). Ale i její pomoc má své limity.

Zdroj: TV Nova

Náhlé vzplanutí

Bezprostředně po této tragické události se do kamenické nemocnice shodou okolností dostali na stáž tři studenti medicíny. Bianka, Dominika a Ondřej (Jiří Böhm). Tomu Alenin nevlastní syn Jakub (Ladislav Ondřej) nic netušíc nabídl ubytování v jejím bytě. Jiskra mezi medikem Ondřejem a stále truchlící Alenou přeskočila téměř okamžitě.

Jak se dalo předpokládat, nový, věkově nevyrovnaný vztah od počátku poznamenává spousta nedorozumění a otázek, které si kladou jak sami Alena a Ondřej, tak především jejich často odmítavé a nechápající okolí. Má po tak dramatické životní události téměř okamžitě právo na novou lásku? Nebere ji Ondřej pouze jako flirt? A nebude ji okolí vnímat jako ženu bez pevných morálních zásad a smyslu pro rodinné hodnoty? Proč je vůbec jejich vztah věcí veřejnou? Nová láska není proti srsti jen dalším postavám z oblíbeného seriálu, ale rovněž i samotným divákům, kteří se na adresu Aleny a Ondřeje na sociálních sítích vyjadřují dosti nevybíravě. Herci ale vztah brání.

Věk je jen číslo

„Osobně si myslím, že věk je jenom číslo, a pokud si daná dvojice má co nabídnout, nemá smysl věkový rozdíl vůbec řešit. U vztahu Aleny s Ondrou je sice vidět, že věk hraje roli zejména v jisté disproporci ohledně soběstačnosti, která je daná tím, že je Ondra ještě student a Alena už má děti,” říká představitel Ondřeje Jiří Böhm. A dodává: „Na druhou stranu Ondra Alenu vážně miluje a přijde mu úplně normální žít po jejím boku. Baví ho, že Alena už ví, co chce, i když to tak možná někdy úplně nevypadá. Alena s Ondrou jsou v mých očích krásný pár. Žijeme jen jednou, a jestliže vezmeme v potaz to, čím si oba prošli, nemá smysl řešit coby kdyby. Chtějí to prostě zkusit a buď to vyjde, nebo ne. Co horšího se může stát?”

Na place je legrace

Jak vidno, Alena Mázlová a Ondřej Berkovec si sedli. A jak jsou na tom ti, co je hrají? Naštěstí úplně stejně. „S Jirkou jsme si sedli už na castingu, hned mezi námi byla ta správná herecká chemie. Natáčet spolu nás baví, vzájemně si pomáháme a podporujeme se, zejména v náročnějších scénách. A hodně se spolu nasmějeme. Někdy dokonce tak, že nás režisér musí napomenout, že se máme soustředit na práci,” říká Michaela Badinková. A Jiří ji doplňuje: „S Míšou je radost pracovat. Sedli jsme si nejen jako kolegové, ale taky jako lidi, a to se pak dá krásně zužitkovat před kamerou. A hodně se spolu nasmějeme. Vzpomínám si, jak jsme třeba točili na střeše oddychovou a zamilovanou scénu, venku ale byla strašná kosa, foukal silný vítr, který ohýbal stromy, mně kvůli tomu tekly slzy a do toho jsme předstírali, jak moc chceme být venku a jak je nám tam fajn.”