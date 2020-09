Skrblíci Hollywoodu: Sockoidní Orlando Bloom, McCartney jako otec Goriot!

Za svou roli v kinohitech Piráti z Karibiku si sice vydělal miliony, ale hodlá z nich v životě utratit co nejméně. Dokonce to až vypadá, že v ideálním případě by Orlando nejraději dostal všechno úplně zadarmo. Přišlo se totiž třeba na to, že každých pár měsíců objíždí losangeleské dealery aut, od kterých si půjčuje nové vozy.

A když je pak po čase vrátí, většina z nich bývá nabouraná! A co je ještě větší ostuda? Za zničené karoserie, které zdemoloval vlastní vinou, odmítá Bloom cokoli zaplatit! S jeho příjmy by přitom oprava auta neměla pro jeho peněženku nijak fatální následky. Svým chováním bohužel herec ukazuje, že řeči o šetrných Britech se nejspíš zakládají na pravdě - alespoň on je skvělý příklad.