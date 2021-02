Orlando Bloom se rozhodl pro sexuální abstinenci: Měl k tomu zajímavý důvod

„Začal jsem si opravdu užívat, jak jsem se mohl spojovat se ženami, a zároveň jsem v sobě začal objevovat jistou ženskost,” nechal se slyšet Bloom. „Vím, že to zní šíleně,” dodal ještě. Zároveň přiznal, že se vzdal veškeré sexuální aktivity, čili i masturbace. Ačkoliv o své zkušenosti mluví pozitivně, nutně by ji nedoporučoval úplně každému. „Bylo to šílené. Nemyslím si, že je to zdravé. Tam dole se to musí hýbat,” řekl.

Herec známý například z filmů Pán prstenů či Piráti z Karibiku se pro držení celibátu rozhodl několik měsíců poté, co se rozvedl s kanadskou modelkou Mirandou Kerr. Původně plánoval, že období bude trvat čtvrt roku. Nakonec se dobu rozhodl prodloužit o další tří měsíce.