Ornella Koktová promluvila o porodu. Mohlo jí prasknout břicho!

Unavená, ale šťastná. Ornella Koktová před pár dny přivedla na svět zdravou holčičku, před porodem u ní ovšem panovaly velké obavy, v důsledku kterých maminka podstoupila císařský řez, stejně jako v případě synů Quentina a Svena. Všechno nakonec dopadlo na výbornou!

Ornella Koktová a její manžel Josef mají pořádný důvod k radosti. Narodila se jim totiž zdravá holčička a pár se tak nyní těší dohromady ze tří společných potomků. Holčičce dali po dlouhých diskuzích jméno Lilianne. Od začátku ovšem šlo o rizikové těhotenství, které v rodičích vzbuzovalo nejrůznější obavy. „Termín porodu mám v druhé půlce dubna, ale doktoři říkali, že by bylo fajn, kdybych vydržela do té první půlky, abychom předešli nečekaným kontrakcím,” nechala se Ornella slyšet pro Blesk krátce před porodem.

Hrozilo, že jí praskne břicho!

Nečekané kontrakce by po dvou prodělaných císařích mohly nadělat pořádnou paseku. Ornella potřetí otěhotněla jen tři měsíce po narození druhého syna Svena a její tělo se za tak krátkou dobu nestihlo zcela zotavit. „Poprvé jsem rodila císařem proto, že byl Quentin napříč. Podruhé to bylo proto, že mi zkazili jizvu a i po těch sedmi letech to bylo špatně zahojené a tenké. A když je jizva tenká, musím se hlídat, protože by při kontrakcích mohlo břicho prasknout a je tam vysoké riziko možného úmrtí rodičky, protože může vykrvácet,” svěřila se Ornella pro eXtra.cz, jaké obavy ji v těhotenství trápily.

Nakonec ovšem vše dopadlo skvěle, a přestože je nyní dle informaci eXtra.cz velmi unavená, je šťastná, že má zákrok za sebou a že jsou ona i její dcerka v pořádku. „Vítej na světě, Liliana Koktová. Naši radost nemůžu popsat slovy. Snad jen, sny se vážně plní, i když už to ani nečekáte. A tobě, lásko, moc děkuju, že jsi tu se mnou byl. Miluju tě!” napsala Ornella ke snímku z operačního sálu.

Josef je sedminásobným otcem

Podnikatel Josef Kokta se s příchodem Lilianny na svět stal sedminásobným otcem. S Ornellou má děti tři, další čtyři má pak z předchozích vztahů. Nabízí se však otázka, zda má po šedesátce vůbec ještě na malé děti energii. Dle svých slov to ale pyšný tatínek zvládá na jedničku. „Sám to nechápu. Mám ale mladou rodinu a prostě musím. S malým Svenem mám tolik pohybu, že mě to udržuje celkem ve formě, jak se smíchem říká Ornella,” nechal se podnikatel slyšet pro eXtra.cz.

Přestože Josef pochopitelně tráví nejvíce času s Ornellou a jejich společnými dětmi, na potomky z předchozích vztahů rozhodně nezapomíná. „S ostatními svými dětmi vycházím dobře. Často spolu mluvíme a informujeme se. A přinášejí mi spoustu radosti. Jsem rád, že Koktův rod má pokračovatele i na úrovni vnoučat. Jen s jedním jsem se už dlouho neviděl a mrzí mě to. Snad časem se to i s ním povede narovnat,” řekl otevřeně.

