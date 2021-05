Ornella Koktová: Po třetím porodu málem umřela, manžel se obával rakoviny!

Ornella Koktová nedávno porodila třetí dítě. Krátce po narození malé Lilianne ale nastaly vážné komplikace a trojnásobná maminka skončila v nemocnici na JIP! Koktová už je z nejhoršího venku, prý ale utekla doslova hrobníkovi z lopaty!

Ornella Koktová byla první dny po porodu dcery Lilianne v pořádku, pak ale přišly nečekané zdravotní komplikace, kvůli kterým skončila v nemocnici.

"Po příjezdu domů jsem byla chvíli "fit," tak, jak se po císaři dá. Nicméně pak mi začali ukrutné bolesti na levé straně břicha v oblasti střev, skoro až v boku. Nemohla jsem ležet, sedět, otáčet se z boku na bok, vstát, ani si dojít na malou. To celé jsem v bolestech doslova probrečela a to mě nerozbrečel bolestí ani jeden porod. Po 3 dnech mě můj táta odvezl na pohotovost k Apolináři, a tam se zjistila jistá blokace ve střevech se zánětem, měla jsem nález asi 7 cm. Lilianne byla velká a po porodu, než se břicho postupně zmenší do původního stavu, nebo alespoň částečně, mají ta střeva až moc místa, že se to prostě bloklo. Dostala jsem antibiotika, injekci hned na místě, silné léky proti bolesti a teď jsem zhruba v půlce léčby," popsala Koktová na Instagramu.

Po téměř dvou týdnech v péči lékařů se stav trojnásobné maminky pomalu zlepšuje. "Už se mi daří mnohem lépe. Doslova mi tady tým U Apolináře zachránil život a musím říct, že tato životní zkušenost mně opravdu udělila lekci. Teď si s největší pokorou budu vážit zdraví a času s rodinou, ale i maličkostí jako je například dojít se vysprchovat," uvedla Ornella pro TN.CZ

Koktová se o dceru nemohla starat, děti si vzal na starost jejich otec Josef Kokta

"Dneska má moje holčička tři týdny. Tady jsme v porodnici ještě spolu. Dnes tu ležím sama, ale neboj Lilianne, maminka se Ti brzy vrátí domů! Miluju Tě!" sdílela Ornella Koktová dojemné video s dcerou, kterou neviděla už dva týdny.

Péči o tři potomky musel převzít zkušený otec Josef Kokta. "Ornella přijela po porodu domů a začalo ji hned bolet vlevo nahoře v břišní dutině. Bolelo ji to tak hrozně, že musela jít znovu do lékařské péče. Už je tam deset nebo dvanáct dní. Malá je se mnou doma. Ornella stejně nemohla kojit, protože brala léky, takže od chvíle, kdy jsme přijeli z porodnice, ji krmím já. Ornella, jak ji to strašně bolelo, nemohla vůbec nic," popsal Kokta webu Extra.

Josef Kokta se obával, že může mít jeho žena Ornella rakovinu!

Josef Kokta přiznal, že několik dní nikdo nevěděl, jakou diagnózou jeho žena trpí. "Něco tam bylo, ale co, to přesně nevím. Důležité je to, že už víme, že to není onkologického původu. Jak byla Lili veliká, tak tam hodně kopala. A protože to je nějaká starší záležitost, de facto to aktivovala. Lékaři svolali konzilium a vyřešili to," popsal zmíněnému webu.

"Péče o tři děti je fuška, ale zvládám to. Teď zrovna jsou už všichni tři nakrmení, Quentin se učí, stále má distanční výuku. Celý život jsem pracoval, na děti nebyl čas, teď si jich užívám jako nikdy předtím. Ale asi je všechno, jak má být, ve dvaceti bych neměl páru, jak se o ně postarat," říká pyšný tatínek.

Ačkoliv zvládá starost o tři ratolesti Kokta na jedničku, své manželky se prý už nemůže dočkat. "Snad už ji brzy pustí domů. Doufám, že už všechno bude v pořádku. Když nenastanou komplikace, do konce týdne by mohla jít domů," dodal. Přejeme Ornelle mnoho zdraví a snad se brzy dostane domů ke svým dětem.

Ornella Koktová sdílela dojemné video s dcerou.