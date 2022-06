Příběh Pepy a Ornelly Koktových: Kdysi měli tajné hnízdečko lásky v Pařížské

Ornella Koktová a Josef Kokta

Je to už jedenáct let, co podnikatel Josef Kokta napsal tehdy devatenáctileté studentce Ornelle Štikové na Facebook. Dlouho si pak psali, než se sešli a zjistili, že je jim spolu i přes velký věkový rozdíl dobře. Od té doby jsou spolu. Nejdřív tajně, nyní už nějaký ten pátek oficiálně. Aby také ne, mají spolu tři děti!