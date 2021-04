Josef Kokta zůstal na tři děti sám: Jeho ženu převezli v bolestech do nemocnice!

Ornella Koktová se nedávno stala trojnásobnou maminkou, bohužel ji ale krátce poté zastihly nepříjemné komplikace, kvůli kterým skončila v nemocnici. Josef Kokta tak zůstal na péči o tři děti úplně sám!

Ornela Koktová už třetího potomka neplánovala, osud ale měl jiné plány a tak přesně rok po porodu syna Svena porodila vysněnou dceru Lilianne.

Lékaři sice Koktové další porod nedoporučovali, ona se ale rozhodla risk podstoupit a dnes se raduje ze tří zdravých potomků. Vše ale zkomplikoval nečekaný zdravotní problém.

"Po příjezdu domů jsem byla chvíli "fit," tak, jak se po císaři dá. Nicméně pak mi začali ukrutné bolesti na levé straně břicha v oblasti střev, skoro až v boku. Nemohla jsem ležet, sedět, otáčet se z boku na bok, vstát, ani si dojít na malou. To celé jsem v bolestech doslova probrečela a to mě nerozbrečel bolestí ani jeden porod. Po 3 dnech mě můj táta odvezl na pohotovost k Apolináři, a tam se zjistila jistá blokace ve střevech se zánětem, měla jsem nález asi 7 cm. Lilianne byla velká a po porodu, než se břicho postupně zmenší do původního stavu, nebo alespoň částečně, mají ta střeva až moc místa, že se to prostě bloklo. Dostala jsem antibiotika, injekci hned na místě, silné léky proti bolesti a teď jsem zhruba v půlce léčby," popsala Koktová na Instagramu. Josef Kokta proto musel převzít veškerou péči o tři děti.

Josef Kokta převzal starost o celou domácnost

Ornella Koktová byla v tak vážném stavu, že starat se o děti pro ni nepřicházelo v úvahu. "Bolelo ji břicho. Mám teď na krku tři děti," okomentoval pro ŽivotvČesku.cz zoufalý manžel Josef Kokta.

Kokta je už zasloužilý otec, s dětmi z předchozích vztahů je Lilianne jeho sedmým potomkem, a tak starost o domácnost převzal s naprostou samozřejmostí.

Veliké obavy ale měl hlavně otec Ornelly, Michal Štika, který svou dceru převezl do nemocnice.

Michal Štika se o dceru obává, stav Ornelly řeší tým lékařů

"Vysadil jsme ji před pěti minutami v nemocnici u Apolináře. Jsem z toho špatný. Přišly nějaké komplikace, lékař už na ni čekal mezi dveřmi. Měla Svena, pak se hned narodila Lilianka, asi to nebylo úplně připravené. Dostala prášky a antibiotika na doléčení, ale doma asi nemá ten servis jako v nemocnici. Tam už ji čekali a musí se to řešit, asi jí budou dělat nějaký zákrok. Je jí zle, bojím se, že se něco dalo do pohybu. Takže sestavili tým doktorů a jdou to řešit," sdělil Štika s obavou v hlase.

Ornellu Koktovou nyní čekají další vyšetření, podle kterých lékaři rozhodnou o dalším postupu její léčby.

Přejeme trojnásobné mamince rychlé uzdravení a snad se brzy dočkáme z nemocnice dobrých zpráv.

