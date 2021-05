Josef a Ornella Koktovi slaví 10. výročí: Vše začalo u oběda za školou!

Ornella Koktová a Josef Kokta slaví desáté výročí od svého seznámení, začátek jejich vztahu ale rozhodně nebyl zcela ideální, jelikož byl podnikatel ženatý s Gabrielou Partyšovou. Trojnásobná maminka se vrátila ve vzpomínkách do tohoto období a prozradila, že si původně ze svého nynějšího manžela chtěla pouze vystřelit!

Manželé Ornella a Josef Štikovi spolu vychovávají tři děti a i když neměli lehké začátky, dnes jejich vztah stojí na pevných základech.

"My jsme se potkali na Facebooku a musím podotknout, že jsem ho neměla spojeného s jeho ženou, jelikož měli jiné příjmení. Jeho žádost o přátelství jsem přijala z recese na gymplu, chtěly jsme si z něj totiž se spolužačkama dělat legraci a psali jsme si asi půl roku. Ten den jsem měla mít nějakou školní exkurzi a říkala jsem ostatním, že bychom mohli zatáhnout odpolední vyučování. Ostatní se vrátili do třídy a mně zrovna napsal Pepa, jestli bych nešla na oběd a byl náhodou za rohem. Tak říkám skvělý, ušetřím za jídlo a šla jsem," popsala Koktová Super.cz, jak se seznámila s manželem.

"Ten oběd byl nakonec pětihodinovej a od té doby počítám náš první den," svěřila se trojnásobná maminka.

"Po sexu jsme řešili můj vztah s jiným chlapem," vzpomíná Koktová

O tom, že je Josef Kokta ženatý s Gabrielou Partyšovou se prý Ornella dozvěděla díky Facebooku. "No, on mi to myslím snad i nějak řekl, ale já jsem pak najednou viděla, jak sdílel nějaký rodinný fotky a já úplně cože?" neskrývá Koktová ani dnes, že ji tato informace před lety nemile překvapila.

"My jsme se potom dohodli, že budeme kamarádi, já se vídala s někým jiným a Pepa měl být takový můj rádce. Třeba když mi ten druhý řekl, že má moc práce a nemá na mě čas, Josef mi vysvětlil, že to je celý na h*vno a že kdyby chtěl, ten čas si najde. Tyhle věci jsme probírali před i po sexu, o všem jsme pořád mluvili. My jsme to měli upřímné hned od začátku," šokuje Ornella svou otevřeností.

Kokta ale prý o své manželce špatně nemluvil. "Pepa nikoho nepomlouval, ale možná to je tím, že jsem ho nepustila ke slovu a mluvila jsem jenom já, mě jeho život vlastně moc nezajímal," směje se Koktová.

"Četli jsme spolu články o nás, Pepa u toho kouřil

"Pamatuju si, jak seděl u počítače, měl výhled na pařížskou ulici z toho bytu, otevřený bulvár před sebou a kouřil. Já ležela na takovém sofa a povídali jsme si. Pak už jsem musela běžet, přijel pro mě táta. Musela jsem se nechat vyzvednout trochu dál, aby nikdo nic nevěděl. Všechno bylo takový tajný, tehdy jsem to neřekla ani kamarádkám," popisuje Ornella Koktová.

"Mně byl fuk, brala jsem ho jako kamaráda. Pak si pamatuju, že by Mikuláš a já jsem od něj odcházela a on mi pomáhal do kabátu, pak si mě přitáhl za ruku a řekl mi do očí, že mě miluje. Já jsem odpověděla tak ahoj, Pepa se rozhodně zamiloval dřív než já. O měsíc později jsem tomu ale propadla, láska na první pohled to ale nebyla," uzavřela trojnásobná maminka.

Ornella Koktová sdílela na výročí zamilované video.