Osudové těhotenství Ornelly Koktové: Díky porodu odhalila skrytou hrozbu

Ornella Koktová před pár dny přivedla na svět dceru Lilianne. Vše proběhlo hladce, ovšem krátce po porodu začala maminka pociťovat nesnesitelné bolesti břicha. Byla proto převezena do nemocnice, kde lékaři odhalili nález ve střevech! Nebýt porodu, možná by se na časovou bombu však nepřišlo.

Třetí těhotenství Ornally Koktové bylo rizikové. Poté, co totiž před rokem přivedla na svět syna Svena císařským řezem, se jí špatně hojila jizva. Proto hrozilo, že jí s třetím miminkem praskne břicho. Nakonec ale vše dopadlo a pyšní rodiče se mohli 14. dubna těšit z krásné a zdravé holčičky. Radost Ornelle ale vydržela jen deset dní. Podle Blesku ji přepadly ukrutné bolesti břicha. Vyčerpaná maminka tak byla rychle převezena do nemocnice U Apolináře, kde již předtím odrodila všechny děti.

Zánět ve střevech

Krátce po porodu byla Ornella propuštěna domů. Své krásné holčičky si ale moc dlouho neužila. Manželka Josefa Kokty pociťovala bolesti břicha, které zpočátku podle všeho přisuzovala nedávnému porodu. Ty se ale časem stupňovaly, až byly zcela k nevydržení. „Začaly ukrutné bolesti na levé straně břicha v oblasti střev. Nemohla jsem ležet, sedět, otáčet se z boku na bok, vstát, jít na malou… To celé jsem v bolestech doslova probrečela, a to mě nerozbrečel (bolestí) ani jeden porod,” popisovala Ornella na sociální síti hrůzné zážitky.

„Po třech dnech mě táta odvezl na pohotovost k Apolináři a tam se zjistila jistá blokace ve střevech se zánětem,” pokračovala ještě Ornella s tím, že nález měl asi sedm centimetrů. „Malá byla velká a po porodu, než se břicho postupně zmenší do původního stavu, mají střeva až moc místa k tomu, že se to prostě bloklo. Dostala jsem antibiotika, injekci hned na místě, silné léky proti bolesti a teď jsem zhruba v půlce léčby,” dodala ještě.

Komplikace vyvěštila kartářka

Lidé se na sociálních sítích začali ihned zabývat věštbou kartářky, která byla Ornelle před nějakým časem předpovězena. „Kartářka jí předpověděla tři děti s tím, že u třetího porodu budou velké komplikace a že může málem zemřít. Nebo tak nějak to bylo,” stálo v jednom z komentářů u příspěvku, v němž Ornella oznámila, že musela spěchat do nemocnice.

„Pamatuji si, jak jste v živém vysílání mluvila o tom, co vám předpověděla kartářka, to snad není ani možný. Držím palce, ať jste brzy v pořádku a co nevidět užíváte trojitého štěstí,” přidalal se další.

Ornella řekla, nakolik si váží svého manžela: