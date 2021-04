Babyboom pokračuje: Ornella Koktová porodila dceru, dostala netradiční jméno!

Ornella Koktová se stala potřetí maminkou. Ačkoliv měla se synem Svenem problém otěhotnět, další miminko přišlo zcela nečekaně, Ornella přišla do jiného stavu prakticky v šestinedělí a splnila si tak nečekaně svůj sen- narodila se jí dcera.

Začátek vztahu Ornelly tehdy ještě Štikové a Josefa Kokty nebyl rozhodně ideální. Podnikatel byl tehdy ženatý s Gabrielou Partyšovou, s níž vychovával syna Kristiána.

Pro Koktu je novorozená dcera už sedmým potomkem, Ornella se stala matkou potřetí. Manželé mají spolu nejstaršího syna Quentina, kterému je sedm a loni se jim narodil druhý syn Sven.

Třetí dítě rozhodně nebylo plánované, Koktová otěhotněla prakticky pár dní po porodu! Sourozenci mezi sebou tak nemají ani roční rozdíl, pro jejich maminku to ale znamenalo vážné ohrožení na zdraví.

Třetí miminko Koktová neplánovala, šlo o rizikové těhotenství

Ornella Koktová rodila třikrát a pokaždé císařským řezem. To je podle lékařů riskantní a zvlášť tak krátkou dobu po sobě.

"Jak mám po Quentinovi špatně srostlou jizvu, tak už se Svenem to bylo komplikované. A teď je to ještě horší. Termín porodu mám v druhé půlce dubna, ale doktoři říkali, že by bylo fajn, kdybych vydržela do té první půlky, abychom předešli nečekaným kontrakcím,Vždy jsem si myslela, že budu mít dvě děti, ale teď čekám třetí. Je to hodně náročné, protože se tělo po druhém těhotenství nestačilo dát do kupy, tak se cítím taková vysátá. Navíc nesmím zvedat nic těžkého, namáhat se, všechno je v podstatě na Pepovi," prozradila pár týdnů před porodem Koktová Blesku.

Nakonec trojnásobná maminka zvládla s přehledem i rizikové těhotenství a dnes přivedla na svět svou první dceru, Lilianne.

Ornella Koktová se pochlubila snímkem z porodnice

"Vítej na světě Lilianne Koktová… Naši radost nemohu popsat slovy. Snad jen… Sny se vážně plní, ikdyž to už ani nečekáte. A Tobě Lásko moc děkuju, že jsi tu se mnou byl. Miluju Tě," napsala Ornella Koktová radostnou novinku na svůj Instagram.

Trojnásobná maminka měla původně pro dceru celý seznam jmen, nakonec ale vybrala zcela neplánovaně Lilianne. "Luna, Wilhelmina, Olivia, Bohemia, Josephine, Quinn, Clementine, Sansa, Leonore - bůh je mé světlo, Valentina, Lórien - sen, město zlata, ,Dreamflower', Klementina, Orphée (prej se malá nemůže jmenovat po trojnásobný vítězce Velký Pardubický - Orphee des Blins), Liv, Arwen," z těchto jmen Koktová s manželem vybírala.

Čerstvé mamince i jejímu manželovi gratulujeme a přejeme celé rodince hlavně mnoho zdraví.

Den před porodem předvedla Koktová taneček s koněm.