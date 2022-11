Ornella Koktová si při stěhování sáhla na dno: S pomocí matky počítat nemůže

Zdroj: Profimedia

Ornella Koktová s manželem Josefem Koktou a jejich třemi dětmi se nedávno přestěhovali do většího bydlení. Rozrůstající rodinka už se v původním domě tísnila a bylo potřeba jednat. Pro trojnásobnou maminku to ale nebyl vůbec jednoduchý úkol a jak sama přiznává, sáhla si na dno svých sil.

Ornella Koktová s rodinou o stěhování do většího domu uvažovala již delší dobu. Jelikož Sven a Lilianne rostou jako z vody, už nebylo možné věc odkládat a influencerka se musela začít poohlížet, kde najít nový domov.

Celý proces byl o to náročnější, že nejstarší Quentin šel do nové školy a mladší Sven do nové školky.

"Do současného domu jsme se stěhovali, když jsme měli pouze Quentina, a za tu dobu jsme se rozrostli. Museli jsme to řešit, aby měl Quentin svůj klid a děti měly každý svůj pokoj," vysvětlila Ornella Blesku.

Jako bych měla čtyři práce

Skloubit pracovní povinnosti, péči o tři potomky a stěhování byla pro Ornellu Koktovou pořádná zátěž. "Cítím se, jako kdybych měla čtyři práce," postěžovala si influencerka na sociální síti s tím, že vážně přemýšlí o placené chůvě.

Koktová dodala, že bohužel nemá na hlídání žádné babičky, jelikož se svou matkou Monikou Binias má stále vztahy jsou na bodu mrazu. "Nemáme k dispozici ani jednu babičku, děti jsou stále s námi. Bylo to úžasné, uvažujeme, že bychom si pořídili chůvu, stačí jen jednou měsíčně, abychom spolu s Pepou mohli vyrazit právě na golf nebo třeba jen na klidný oběd," přiznala před časem webu zivotvcesku.cz.

Zabydlet nový dům tak musela Ornella pouze za pomoci svého manžela Josefa Kokty a dětí. "Odnes to taťkovi, jo? To je pomocníček!" natočila pyšná trojnásobná maminka tříletého Svena, který rodičům pomáhal přenášet vybalené věci.

Koktovi už bydlí v novém hnízdečku lásky