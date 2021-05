Ornella Koktová musela zakročit: Její syn Quentin skončil v léčebně pro obézní!

Ornella Koktová má tři děti a mateřství přináší kromě radosti i mnoho starostí. Po nedávném porodu třetího dítěte se rozhodla Ornella poslat nejstaršího syna Quentina do zařízení, kde budou řešit jeho obezitu.

Ornella Koktová nedávno porodila dceru Lilianne, místo ale aby se radovala z příchodu svého třetího dítěte, skončila na jednotce intenzivní péče. Po porodu nastaly vážné komplikace, kvůli kterým si nakonec čerstvá maminka poležela v nemocnici dlouhé tři týdny.

"Po příjezdu domů jsem byla chvíli "fit," tak, jak se po císaři dá. Nicméně pak mi začali ukrutné bolesti na levé straně břicha v oblasti střev, skoro až v boku. Nemohla jsem ležet, sedět, otáčet se z boku na bok, vstát, ani si dojít na malou. To celé jsem v bolestech doslova probrečela a to mě nerozbrečel bolestí ani jeden porod. Po 3 dnech mě můj táta odvezl na pohotovost k Apolináři, a tam se zjistila jistá blokace ve střevech se zánětem, měla jsem nález asi 7 cm. Lilianne byla velká a po porodu, než se břicho postupně zmenší do původního stavu, nebo alespoň částečně, mají ta střeva až moc místa, že se to prostě bloklo. Dostala jsem antibiotika, injekci hned na místě, silné léky proti bolesti a teď jsem zhruba v půlce léčby," popsala Koktová na Instagramu.

Naštěstí vše dobře dopadlo a Koktová už je doma se svými nejbližšími, na měsíc má ale o potomka méně, co se stalo?

Koktová za obezitu syna čelí kritice, nejprve zkusila synovi nasadit dietu

Ornella Koktová je skvělá máma a svým třem ratolestem se věnuje naplno, přes to ale často slýchává kritiku na vzhled nejstaršího syna Quentina, který evidentně trpí nadváhou.

Lidé na sociálních sítích často upozorňují na to, že obezita v takto nízkém věku může mít pro chlapce do budoucna vážné zdravotní následky a obviňují Ornellu, že není schopná mu stravu upravit tak, aby zhubl.

Koktová už v půlce února přiznala, že uvažuje o umístění Quentina do léčebny pro obézní děti, kde by pomohli vyřešit jeho problém. "Podle výpočtu BMI, který nerozlišuje tukovou a svalovou tkáň, je Quentin podvyživený. Podle váhy a vzhledu je jasné, že má víc tuků, tudíž to musíme začít řešit," sdělila tehdy Blesku s tím, že nejprve zkusí synovi nasadit dietu. Jenže, ta bohužel nezabrala a tak prvorozený Quentin musí na měsíc do léčebny.

Quentin Kokta bude měsíc v říčanské léčebně

Protože Quentin Kokta ani přes snahu rodičů nezhubl, přišlo radikální řešení. Syn Koktových odjel na měsíc do říčanské léčebny, kde se bude stravovat a hýbat pod dohledem lékařů tak, aby se dostal na ideální váhu a nabral svalovou hmotu.

"Quentinek bude na pobytu určeném pro děti, kterým se má zredukovat váha. Měl by zde být měsíc. Bude tady sportovat, mají tu spoustu aktivit, naučí se zde, co má jíst a jak správně jíst, pod dohledem lékařů, odborníků. Školní výuku bude mít také zde. Hrozně se už těšil na děti po tom roce distanční výuky," prozradila Ornella Koktová Super.cz.

Pro trojnásobnou maminku ale bude pobyt nejstaršího syna mimo dům tak trochu úleva, po těžké nemoci a porodu bude mít o jednu starost méně. Koktová si ale rozhodně neodpočine, čeká ji totiž péče o zbylé dvě děti, ročního Swena a novorozenou dcerku Lilianne.

Ornella Koktová sdílela z nemocnice dojemné video s dcerou.