Ornella Koktová: Po třetím porodu komplikace, pláč, nemocnice a stopka kojení!

Ornella Koktová přivedla v půlce dubna na svět své třetí dítě a stejně jako první dva syny, i dceru musela porodit císařským řezem. Lékaři předem trojnásobnou maminku varovali, že mohou nastat komplikace, nakonec ale Koktovou překvapil jiný zdravotní problém, kvůli kterému skončila v nemocnici!

Ornela Koktová už žije osmým rokem s podnikatelem Josefem Koktou. Začátek vztah této dvojice nebyl úplně ideální, Kokta byl totiž zadaný a vychovával s Gabrielou Partyšovou společného syna.

Ornella tak musela poměrně dlouho snášet nálepku milenky či rozvracečky rodiny. Po letech se ale situace změnila a dnes již o lásce manželů nikdo nepochybuje.

Koktovi mají spolu nejstaršího syna Quentina, ke kterému loni přibyl druhý chlapec, Sven. Dvojnásobná maminka už neměla v plánu rodinku rozšiřovat, krátce po šestinedělí ale přišla omylem znovu do jiného stavu, a tak nejmladší děti dělí pouhý rok.

Koktová měla komplikace u každého porodu, mohla vykrvácet

"Poprvé jsem rodila císařem proto, že byl Quentin napříč. Podruhé to bylo proto, že mi zkazili jizvu a i po těch sedmi letech to bylo špatně zahojené a tenké. A když je jizva tenká, musím se hlídat, protože by při kontrakcích mohlo břicho prasknout a je tam vysoké riziko možného úmrtí rodičky, protože může vykrvácet," vysvětlila Ornella Koktová.

Nakonec vše dobře dopadlo a zasloužila matka si splnila sen, ke dvěma chlapcům se jí narodila do třetice vytoužená dcera Lilianne.

"Devět dní po porod… Devět dní máma od tří dětí. Abych řekla pravdu nebyl to pro nás zase až takový šok mít v domě o jednoho člena víc. Lilianne je strašně hodná. V noci se budí jen 2-3 krát a bez problému usíná. Sice ji sem a tam bolí bříško, ale na to jsme už vyzráli pravidelnou masáží a cvičením," ozvala se Koktová svým sledujícím na Instagramu. V druhé části textu si ale postěžovala na vážné zdravotní problémy.

Ornella Koktová skončila v péči lékařů, ucpala se jí střeva

"Po příjezdu domů jsem byla chvíli "fit," tak, jak se po císaři dá. Nicméně pak mi začali ukrutné bolesti na levé straně břicha v oblasti střev, skoro až v boku. Nemohla jsem ležet, sedět, otáčet se z boku na bok, vstát, ani si dojít na malou. To celé jsem v bolestech doslova probrečela a to mě nerozbrečel bolestí ani jeden porod. Po 3 dnech mě můj táta odvezl na pohotovost k Apolináři, a tam se zjistila jistá blokace ve střevech se zánětem, měla jsem nález asi 7 cm. Lilianne byla velká a po porodu, než se břicho postupně zmenší do původního stavu, nebo alespoň částečně, mají ta střeva až moc místa, že se to prostě bloklo. Dostala jsem antibiotika, injekci hned na místě, silné léky proti bolesti a teď jsem zhruba v půlce léčby," popsala Koktová na Instagramu hrůzy posledních dní.

Nakonec se díky včasnému zásahu lékařů cítí trojnásobná maminka o dost lépe, kvůli zdravotním kompilacím se ale musela u nejmladší dcery vzdát kojení.

"Takže suma sumárum, mít tři děti je fajn a dá se to s parťákem po boku super zvládat! Ale jak není zdravé tělo, jste v háji. Kojím? Ne. Teď se jen modlím, abych uprostřed noci třeba nepopletla druhy mlíček," dodala Ornella.

