Na hraní s dětmi ji neužije: Ornella Koktová vidí smysl života jinde

Zdroj: Profimedia

Jako trojnásobná maminka má Ornella Koktová o zábavu skutečně postaráno. S dětmi po boku zvládá pracovat, věnovat se domácnosti i svým koníčkům. Občas je to i tak pro ni pořádně náročné. Není proto divu, že už se nemůže dočkat, až přijde září a všichni její potomci poprvé nastoupí do školy nebo školky.

“U nás budou v září velké změny. Obě menší děti totiž půjdou poprvé do školky. Už se na to těším, protože teď s Pepou doma pracujeme za jejich hluku a ty decibely jsou přece jen docela znát. Takže doufáme, že budeme mít na práci trochu více klidu a budeme si sami moci třeba vyrazit na golf, na což jsme doteď neměli čas,” vysvětlila sympatická influencerka pro Kafe.cz.

“Nejsem ten typ maminky, co by měl špatný pocit, že děti někam odkládá. Myslím, že socializace s jinými dětmi jim prospěje a zase se posunou dál. Navíc ve školce, kam budou chodit, jsou na malé děti opravdu připravení. Na malou skupinku mají snad dvě paní učitelky a dvě chůvy,” prozradila Ornella Koktová.

“Myslím, že nejmladší Lilinka to bude zvládat zdaleka nejlépe, protože mi připadá, že je ve všem rychlejší, než byli její bratři. Dřív a víc mluví, dřív se naučila chodit na nočník a podobně. Říká se, že ty holčičky to tak mají,” dodala.

Hrát si celý den s hračkami mě nenaplňuje

Na svůj poněkud hektický životní styl si ale ani v nejmenším nestěžuje. Sama sebe popisuje jako ten typ člověka, který potřebuje pořád něco dělat a na jednom místě dlouho neposedí.

“Když se narodil Quentin, tak jsem měla po maturitě a hned jsem šla na mateřskou. To jsme byli s Pepou opravdu pořád spolu doma a moc mě to nenaplňovalo. Potřebuji pořád něco tvořit, kdybych si celý den opravdu jen hrála s dětmi, nebylo by to nic pro mě,” řekla pro Kafe.cz s úsměvem.