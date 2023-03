Zákaz vstupu na Oscary! Proč ho má i miláček žen Richard Gere?

Zdroj: Profimedia

Před pár dny se událo nejprestižnější udílení filmových cen na světě. Tento rok proběhli Oscaři bez skandálu, ale pojďme si připomenout, jaké největší přešlapy se při slavnostním večeru staly a případně které celebrity z filmového průmyslu si svým chováním nebo prohlášením vysloužily zákaz se předávání zúčastnit.

Nejčerstvějším členem „klubu nevítaných“ je z loňského roku herec Will Smith. Hvězda filmu Muži v černém vlepila facku komikovi Chrisu Rockovi za fórek o Smithově ženě Jadě Pinkett Smith. Will Smith minulý rok vyhrál Oscara za nejlepšího herce, avšak po tomto incidentu byl z Dolby Theatre, kde přenos probíhá, vykázán a na dalších deset let tam na předávání nesmí vkročit.

Sexuální delikventi

Zřejmě nejskandálnějšími osobami ve spojení se zákazem vstupu jsou režisér Roman Polanski a filmový producent Harvey Weinstein. Polanski byl vyloučen z Akademie v roce 2018, deset let poté, co utekl do Francie a po přiznání k pohlavnímu styku s nezletilou v roce 1977. Mnoho lidí zastává názor, že Polanski měl být vyloučen mnohem dřív a ne až v roce 2018. Od incidentu v roce 1977 byl totiž na Oscara několikrát nominován a v roce 2003 zlatou sošku dokonce získal, a to za film Pianista.

Druhý jmenovaný, filmový producent Harvey Weinstein byl vyloučen v roce 2017 poté, co proti němu vznesla obvinění za sexuální obtěžování řada hollywoodských celebrit. Aféru v tomto roce rozdmýchalo hnutí bojující proti sexuálnímu násilí#meetoo. Weinstein čelil stížnostem více než 90 žen ze sexuálního obtěžování a útoků a v roce 2020 byl odsouzen za sexuální napadení asistentky produkce z roku 2006 a dokonce znásilnění herečky Jessicy Mann. Weinstein vinu popírá.

V sexuálním obtěžování bohužel pokračujeme, a to u herce Billa Cosbyho. Americký komik, televizní producent a hudebník byl obviněn z několika trestných činů. Jednalo se především o sexuální napadení a v roce 2018 byl za ně i odsouzen na 3 až 10 let.

Porušování práv

Adam Kimmel, kameraman, který je známý pro svou práci na filmu Lars a jeho vážná známost s Ryanem Goslingem v hlavní roli byl z Akademie vyloučen v roce 2021, když se ukázalo, že už dříve byl zatčen na základě obvinění z napadení dvou nezletilých.

Vůbec prvním, kdo dostal zákaz se Oscarů účastnit, byl herec Carmine Caridi, známý pro svou hereckou účast v pokračování filmu Kmotr. Caridi byl obviněn z nelegálního šíření kopií filmu a porušování autorských práv.

Kritika Číny

Mnohé zřejmě překvapí, že zákaz dostal i oblíbený herec a miláček žen Richard Gere. V roce 1993 vyjádřil při udílení cen svůj nesouhlas s chováním Číny vůči Tibetu. Oscary měl zapovězené na dobu 20 let, avšak po jisté době byl požádán, aby se mezi celebrity účastnící se předávání vrátil. V roce 2013 pro plátek Huffington Post dokonce sdělil: „Zdá se, že když máte zákaz až příliš dlouho, zapomenou, že vám ho vlastně dali.“

