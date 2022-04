Předávání Oscarů 2022: Nevkusné hvězdy zastínil Will Smith fackující moderátora

Zdroj: Profimedia

Udílení prestižních filmových cen Oscar je nejen přehlídkou těch nejlepších snímků, které se v posledním roce zrodily, ale také módních kousků z dílen světoznámých návrhářů. A letos tomu nebylo jinak. Jak už to tak bývá, někteří na červeném koberci zazářili a vysloužili si chválu. U jiných diváci zase přemýšleli, jestli si náhodou ceremoniál nespletli s maškarním. A velký povyk nevzbudilo jen oblečení.

Zatímco v loňském roce bylo udílení prestižních cen Oscar velmi omezené kvůli probíhající pandemii koronaviru, letos se známý ceremoniál vrátil v plné parádě. I když tedy jak u koho. Někteří se totiž drželi svého stylu a sázeli na střih a provedení své garderoby, které jim svědčí, jiní se naplno oddali do rukou stylistů. A to možná nebylo tím nejmoudřejším řešením.

Krásná Zendaya, zmatená Kristen Stewart, temná Billie Eilish

U zpěvačky a herečky Zendaya je pravidlem, že na všech společenských událostech doslova září. Často volí krátké topy, které dávají vyniknout jejímu štíhlému bříšku, a na Oscarech neudělala výjimku. Zvolila kostým z dílny značky Valentino Haute Couture a byla právem označena za jednu z nejlépe oblečených osobností letošního udílení filmových cen.

Zato taková Kristen Stewart, která byla nominovaná v kategorii Nejlepší herečka v hlavní roli za film Spencer, vybrala outfit, jež působil poněkud zmateně. Objevila se ve velmi krátkých šortkách, které sice ukázaly její štíhlé nohy, ale na událost, jakou Oscary jsou, se úplně nehodily. Doplnila je sakem a bílou, až k pasu rozepnutou košilí. Zdálo se, jako by se herečka událost spletla s návštěvou tanečního klubu.

Zpěvačka Billie Eilish, která si odnesla sošku za Nejlepší píseň za skladbu No Time To Die pro snímek Není čas zemřít, je známá svými extravagantními modely a jeden takový si vybrala i tentokrát. V obrovských černých šatech značky Gucci ale vypadala spíše jako velký černý mrak než jako hudební hvězda. Pravdou ale zůstává, vzhledem k tomu, co zpěvačka ráda nosí, že její outfit nikoho úplně nepřekvapil. A nezazářila ani režisérka a scenáristka Maggie Gyllenhaal nominovaná v kategorii Nejlepší adaptovaný scénář za film The Lost Daughter. Zlaté detaily na jejích černých šatech vypadaly jako kliky od dveří. O úplně šťastnou volbu tedy rozhodně nešlo.

Will Smith vrazil moderátorovi facku

O pořádný rozruch se během večera postaral herec Will Smith, když se objevil na pódiu, aby si převzal sošku za Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Ještě předtím, než chytil sošku do rukou, vrazil moderátorovi facku za to, že si krátce předtím utahoval z manželky herce. Video z incidentu se okamžitě stalo hitem internetu a jistojistě šlo o nejvýraznější moment z celého slavnostního večera.

Zdroj: Youtube

Během 92. ročníku udílení cen Oscar si svou cenu převzali také tvůrci filmu V rytmu srdce, který získal Oscara v kategorii Nejlepší film, a v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli zvítězila Jessica Chastain s filmem Očima Tammy Faye.