Zemřel Otakar Černý: Vzpomínají na něj prezident Zeman, Klaus i Kalousek.

Otakar Černý byl v devadesátých letech průkopníkem politických debat. Patřil k nejvýraznějším osobnostem začínající televizní politické žurnalistiky. Včera ve věku 77 let nečekaně zemřel.

Otakar Černý byl po revoluci prvním moderátorem politických debat. Dvacet let t působil jako externí člen redakce sportu v ČST (1969 – 1989), než se dostal k pořadům jako Co týden dal a Debata.

Do svých pořadů si Černý zval začínající politiky, na rozhovor se k němu dostali Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman, Miroslav Kalousek a další dnes již proslulé tváře.

"Co týden dal, beru za vrchol své kariéry. To byl pro mě fakt velký zážitek. Je to naplnění všeho, co jsem v té době chtěl," prohlásil moderátor před lety.

Na politických debatách spolupracoval Ota Černý krátce i se Zuzanou Bubílkovou, nerozešli se ale v dobrém!

Otakar Černý měl s kolegyní z TV Zuzanou Bubílkovou osobní konflikt

Otakar Černý s Bubílkovou spolupracoval na obrazovkách dva roky, než se jejich cesty rozešly. "Myslím, že mi měl za zlé, že jsem se dala dohromady s Miloslavem Šimkem a začali jsme dělat politickou satiru," vyjádřila se tehdy Bubílková s tím, že měli i osobní neshody.

"Následně jsem napsala knížku ze zákulisí a on měl pocit, že jedna figura je on. On se tehdy drsně urazil a napsal mi několik e-mailů, že si to nezasloužil. Já jsem se mu to snažila vysvětlit, že to tak není, ale pak už jsme se moc neviděli," objasnila moderátorka.

Černý se navíc stal po odchodu z ČT mluvčí tehdejšího ministra zdravotnictví Bohumila Fišera, do kterého se Šimek s Bubílkovou strefovali. To byl další důvod, proč přátelství bývalého moderátorského dua nepokračovalo.

Ke smrti Otakara Černého se vyjádřil prezident Miloš Zeman, Václav Klaus, i Miroslav Kalousek

Ke smrti Otakara Černého se vyjádřil Miloš Zeman: "Vzpomínám na něj jako na dobrého sportovního redaktora,“ řekl prezident dle webu Aha.

Václav Klaus úmrtí moderátora také okomentoval a nešetřil chválou. "Ota Černý byl zakladatelem žánru moderované televizní debaty politiků mezi sebou v přímém přenosu a měl značný podíl na tom, že se tento pořad stal velmi populárním. Ve své době byl mezi televizními novináři nepřehlédnutelnou postavou. Měl jsem s ním vždy korektní vztahy.“

K bývalému a současnému prezidentovi se přidal i Miroslav Kalousek, který na Černého také vzpomíná jen v dobrém. "Byl vždy velmi dobře připraven. Byly to skutečně debaty, kde se nesetkávali protivníci na život a na smrt. Byly to opravdu diskuze, a ne hádky. Byl to profík, který šel vždy po tématu, ne po osobě. Nezajímaly ho drby. Já byl tehdy mladý ušák a já se učil teprve mediálně vystupovat. Od něj se bylo co učit, zejména co se týká jednoduchosti a srozumitelnosti sdělení."

Bohužel rok 2021 je zatím velice smutný a odchází jedna veliká osobnost za druhou. Upřimnou soustrast rodině.