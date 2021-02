Zase změna: Na nákup povinně respirátor FFP2 nebo chirurgická rouška

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček navrhoval otevření obchodů, nakonec o tom vláda ale ani nehlasovala. Místo toho dojde ke zpřísnění opatření, do obchodů, veřejné dopravy či nemocnic bude povinné nosit respirátory FFP2/KN95/N95 či dvě chirurgické roušky položené na sobě.

"Za posledních několik dnů došlo k dalšímu zhoršení v České republice," uvedl po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Kvůli nové mutaci koronaviru, která je mnohem nakažlivější, než první, u nás čísla nakažených opět rostou. Vláda proto o návrhu Karla Havlíčka otevřít obchody od pondělí nakonec vůbec nehlasovala.

Místo plánovaného rozvolnění naopak aktuální pravidla budou ještě přísnější. Na místa, kde se shlukuje více lidí bude povolen vstup pouze v respirátorech. Kdo respirátor nesežene, bude moci použít místo toho dvě chirurgické roušky.

Jan Blatný kritizoval chování Romana Prymuly

Jan Blatný mimo jiné kritizoval chováni Romana Prymuly a zástupce hlavní hygieničky, ředitele odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Jana Marounka.

Prymula s Marounkem a dalšími "VIP" osobnostmi si vyrazili na fotbalové utkání Evropské ligy Slavia - Leicester v pražském Edenu, což způsobilo velmi rozbouřené reakce.



"Je to velmi negativní příklad spoluobčanům," řekl Blatný na adresu svých kolegů a následně dal podnět státnímu tajemníkovi, aby situaci s Marounkem řešil. "Není vhodné, aby pan ředitel šel na zápas, kterému sám dal výjimku," uvedl Blatný. Premiér Andrej Babiš spolupráci s Prymulou ukončil ještě v den incidentu.



Nebylo to navíc poprvé, co Roman Prymula porušoval vládní nařízení a sám vyzýval veřejnost k jejich striktnímu dodržování. Jeho výlet do vyšehradské restaurace vyvolal v říjnu též skandál.

Karel Havlíček chce nadále prosadit otevření maloobchodů

Ačkoliv musel Karel Havlíček ze svého plánu otevřít obchody zatím ustoupit, prý se rozhodně nevzdává. "Pandemická situace není dobrá, dál se šíří britská mutace viru. Na vládě jsme proto rozhodli, že zbytek uzavřených maloobchodů zatím pouštět nebudeme. V příštím týdnu téma ale opět otevřu a podle stavu šíření epidemie navrhnu další kroky," uvedl vícepremiér na svém Twitteru.

Většině ministrů se ale tento scénář nelíbí. Ministr školství Robert Plaga uvedl, že prioritou je návrat maturantů do škol od začátku března a s otevřením obchodů by se mělo počkat.

K němu se přidali také ministři za ČSSD, kteří jsou proti otevření obchodů kvůli velkému počtu hospitalizovaných. Premiér Andrej Babiš ve čtvrtek řekl, že rozvolňování podle něj v aktuální situaci epidemie není dobrý nápad. Radost drobných podnikatelů tak byla opět předčasná.