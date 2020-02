Nemocný Ozzy Osbourne je na tom hodně zle. Rodina zprávy popírá

Kelly Osbourneová uznala, že její otec měl těžký rok 2019, ale zprávy o tom, že dožívá na smrtelném loži, označila za falešné. "Měla jsem dnes skvělý start roku. Byla jsem s rodiči na obědě, a pak se smála historkám otce. Jenže když jsem přišla domů, přečetla si, že táta leží na smrtelné posteli, a je mi na zvracení z toho, co si média dovolí napsat. Otec má za sebou těžký rok, ale to, co napsali, je naprostá blbost," okomentovala informaci na Instagramu.